Renault : exit Kadjar, bonjour Austral !

Renault continue sa Renaulution avec Austral. D’une longueur totale de 4,51 m, le modèle de cinq places constituera une nouvelle offre dans la catégorie des SUV compacts de la marque et poursuit ainsi l’offensive pour la reconquête du segment C initiée avec l'Arkana (4,56 m) et la nouvelle berline Mégane E-Tech Electric (4,21 m) qui sera commercialisée début 2022.

Pour l’heure, aucune autre caractéristique n’a été communiquée par Renault. Seul un unique visuel a été publié sur la toile, montrant le nom du SUV apposé sur une carrosserie à la teinte rosée sous le nouveau logo de Renault. « Donner un nom à un véhicule, c’est lui donner son âme », commente Sylvia Dos Santos, responsable de la stratégie des appellations à la direction global marketing de la marque Renault. Fidèle au système nominal mis en place par la marque dans les années 90, le Kadjar change complétement d’identité pour sa seconde vie, mais conserve tout de même un nom court en six lettres.

Par ailleurs, le nom Austral fait partie de la base de noms de Renault depuis 2005. Il aurait donc pu être utilisé pour un autre modèle de la gamme, mais son ADN semble davantage coller à la peau de ce modèle-ci. « Austral évoque les couleurs et la chaleur de l’hémisphère sud. C’est un nom qui invite au voyage et qui convient parfaitement pour un SUV. Sa phonétique harmonieuse, équilibrée et facile à prononcer par tous, se veut internationale », ajoute Sylvia Dos Santos. Le rendez-vous est donc pris pour le printemps 2022 afin de découvrir l’ensemble de la fiche technique, mais surtout l’intégralité de la silhouette de ce nouveau véhicule.