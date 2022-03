Renault fêtera les 50 ans de la R5 à Rétromobile

Renault exposera 12 modèles différents de Renault 5 sur son stand du salon Rétromobile (16-20 mars 2022 Paris Porte de Versailles). La marque fêtera à cette occasion les 50 ans de ce modèle emblématique, alors que la future R5 électrique devrait arriver sur le marché en 2024. Vendue à plus de 5,5 millions d’exemplaires entre 1972 et 1985, la R5 a accompagné le quotidien de nombreux français. Sur un stand de 820 m2 basé sur le logo du cinquantenaire, se rassembleront 12 modèles différents, représentatifs des versions et des époques traversées par ce modèle. Ces 12 modèles seront accompagnés par une Estafette, qui regroupera de nombreux produits dérivés de la marque. Cet anniversaire devrait donner une dimension populaire à un salon de plus en plus orienté vers le haut de gamme. Les passionnés et visiteurs plus novices pourront découvrir les versions suivantes :

Renault 5 TL, orange

Renault 5 TL, vert

Renault 5 L, jaune

Renault 5 super production

Renault 5 Alpine

Renault 5 Le Car Van

Renault 5 Turbo

Renault 5 GTL

Renault 5 électrique

Renault 5 Police

Renault Supercinq GT Turbo

Renault Supercinq Baccara