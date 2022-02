Renault financement automobile : une activité solide pour RCI Bank and Services en 2021

Dans un contexte toujours perturbé par la pandémie de la Covid-19 et la crise des semi-conducteurs, RCI Bank and Services atteint un résultat avant impôts du groupe de 1 194 millions d’euros, en hausse de 19 % par rapport à 2020.

Un taux d'intervention de 46% dans les réseaux

Pour rappel, les ventes des marques de l’Alliance Renault, Nissan et Mitsubishi s’établissent à 2,8 millions de véhicules sur l’année 2021. Le taux d’intervention de RCI Bank and Services atteint 46 % dans ces réseaux de distribution, soit en progression de 1,8 point par rapport à l’année 2019[6], avant la crise sanitaire.

Un recul de 6,9% du nombre de dossiers financés

RCI Bank and Services a financé 1 415 841 dossiers sur l’année 2021, en recul de 6,9 % par rapport à 2020. Malgré cette baisse, les nouveaux financements (hors cartes et prêts personnels) s’élèvent à 17,8 milliards d’euros, en diminution de 0,2 % grâce à des montants moyens financés en progression de 7,2 %. Hors effet de change négatif de 92 millions d’euros, les nouveaux financements progressent de 0,4 %.

Hausse de 4,1% des dossiers véhicules d'occasion

L’activité financements véhicules d’occasion affiche quant à elle une progression de 4,1 % par rapport à l’année précédente, avec 363 711 dossiers financés. Avec 91 805 dossiers de financements sur les véhicules électriques et hybrides soit une hausse de + 44 % par rapport à 2020, RCI Bank and Services accompagne l’Alliance dans sa démarche de réduction de son empreinte carbone. La part des offres locatives a également progressé en 2021 et représente 47 % des dossiers de financement de véhicules neufs sur le segment des clients particuliers, soit une hausse de 8 points.

Le nombre de services vendus sur l’année 2021 représente 4,7 millions de contrats d’assurances et de services, en progression de 2 %, dont 72 % sont des prestations associées au client et à l’usage du véhicule. Avec trois services vendus pour chaque véhicule immatriculé en 2021, RCI Bank and Services établit un nouveau record.