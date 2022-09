Renault Group a réduit sa consommation énergétique de près de 10 % en France

Entre 2021 et le premier semestre 2022, le groupe automobile français a réduit de près de 10 % la consommation énergétique de ses sites industriels et tertiaires dans l'Hexagone.

Dans le cadre de sa stratégie de performance énergétique et de décarbonisation lancée l’année dernière, le groupe au losange se rapproche des 10 % de réduction de sa consommation d’énergie sur ses sites français. Sa facture de gaz diminue en effet de 13 %. « Cette baisse de 10 % représente environ la consommation annuelle d’une usine », commente l’entreprise.

Ces progrès sont le fruit de la mise en place d’une série de mesures et la désignation d’une équipe dévouée à cette cause, regroupée au sein de la cellule baptisée Task Force Energy Crisis. Parmi ses priorités : la diminution de la consommation par véhicule produit. Les objectifs engagés correspondraient à une baisse de 40 % de la consommation énergétique par véhicule produit d’ici à 2025.

En France, mais pas seulement

Selon les échéances fixées, Renault Group vise une diminution de 12 % de sa consommation énergétique sur ses sites en France au terme de l’exercice en cours, puis 14 % en 2023, dont 17 % sur le gaz.

À plus grande échelle, le groupe automobile a engagé un plan ambitieux de décarbonation et d’indépendance énergétique de son industrie afin d’atteindre un mix de 50 % d’énergies renouvelables en France dès 2026 et 100 % en 2030. Le groupe ambitionne ainsi la neutralité carbone dès 2025 pour le pôle ElectriCity, dès 2030 pour ses sites de fabrication en Europe et en 2050 pour l’ensemble de ses implantations industrielles dans le monde.