Renault Group accélère sur la location longue durée (LLD) avec Mobilize Lease&Co

Après une entrée remarquée dans le monde de l'assurance , Mobilize Financial Services - ex-Diac et filiale de Renault Group - continue de tisser sa toile avec la création d'une nouvelle marque dédiée à la location longue durée.

Baptisée Mobilize Lease&Co, la nouvelle entité a pour objectif d'étendre et uniformiser les offres locatives de Renault Group en Europe ainsi qu'en Amérique Latine, avec l'objectif d'atteindre à l'horizon 2030 une flotte d'un million de véhicules contre 350 000 aujourd'hui. Les solutions déployées s'adressent aux flottes de proximité comme aux grands comptes et aux opérateurs de mobilité mais aussi aux particuliers, en France comme à l'international.

Mobilize Lease&Co met en avant les modèles de l'Alliance à travers les marques Renault, Dacia, Alpine et Nissan. Les clients professionnels peuvent également opter pour la solution de gestion de flotte développée par Mobilize. La marque s'appuie sur les réseaux de concessionnaires partenaires de l’Alliance pour promouvoir ses offres et entretenir les véhicules pendant leur cycle de vie. Les particuliers pourront également profiter d'un parcours entièrement digitalisé, grâce à l’expertise digitale de la start-up Bipi, acquise en juillet 2021 par Mobilize Financial Services.

Une équipé dédiée dirigée par Enrico Rossini

Pour piloter la nouvelle filiale, une équipe dédiée a été mise en place. Elle est dirigée par Enrico Rossini, fraîchement nommé directeur de Mobilize Lease&Co. entre au Comité exécutif de Mobilize Financial Services. Né en Italie en 1970 et diplômé en économie et finances de l’Université de Bologne, il débute sa carrière en 1997 au sein de Fiat Financial Services où il occupe notamment la fonction de directeur marketing de 2004 à 2008. En 2009, il est nommé directeur commercial Europe de Fiat Group Automobiles Capital puis en 2012, il prend la direction opérationnelle des deux filiales de FCA Bank en France (Fiat Credit et Leasys France). De septembre 2015 à mars 2016, il est nommé PDG de Leasys Italie. Enrico Rossini rejoint ensuite RCI Bank and Services en tant que directeur véhicule d’occasion puis directeur de la Business Unit flottes, véhicule d’occasion et véhicule électrique. En 2017, il prend le poste de directeur commercial de RCI Bank and Services avant de prendre la tête de la filiale brésilienne du groupe en 2019. En 2021, il opère à la tête de l’activité flottes et nouvelles mobilités pour le compte du groupe.

Désormais à la tête de Mobilize Lease&Co, il dirige désormais une équipe d’experts (marketing, développement du business, tarification des services, modélisation des valeurs résiduelles et remarketing), accompagnant depuis plusieurs mois les différents pays dans la conception d’offres compétitives et accessibles.