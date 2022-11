Renault Group branche Ampère, sa nouvelle division dédiée aux véhicules 100 % électriques

L'acte 3 de la Renaulution portée par Luca de Meo amène à la réorganisation profonde de Renault Group. Ainsi, le groupe automobile français a décidé de scinder ses activités en plusieurs branches et de différencier celles relevant des véhicules thermiques de leurs homologues 100 % électrique. Si les premières sont regroupées au sein d'une co-entreprise détenue avec le constructeur chinois Geely, les secondes ont droit à leur propre entité, nommée Ampère.

« Entité autonome, Ampère développera, fabriquera et commercialisera des voitures particuliers 100 % électriques sous la marque Renault. Ampère conjuguera le meilleur des deux mondes : le savoir-faire et les atouts de Renault Group avec le focus et l'agilité d'un acteur à 100 % sur l'électrique », font savoir les hauts-cadres du constructeur français.

Ampère sera une entreprise française employant 10 000 salariés

D'un point de vue industriel, l'activité d'Ampère est déjà assurée. À l'horizon 2030, six véhicules auront été mis sur le marché. Ces derniers seront notamment positionnés sur le segment B (citadines) et le segment C (véhicules compacts). Plus concrètement, Renault Group annonce que les futures Renault 4 Electric, Renault 5 Electric font partie du plan ainsi que l'actuelle Renault Mégane E-Tech Electric ou encore le futur Renault Scénic Electric. Deux autres véhicules complèteront cette famille zéro émission.

D'un point de vue social, Ampere sera une entité basée en France dotée d'environ 10 000 salariés, dont 3 500 ingénieurs. La moitié de ces derniers sera d'ailleurs spécialisée dans le software, élément au cœur de la bataille du véhicule électrique que se livrent les différents constructeurs engagés sur le chemin du zéro émission.

Vers une introduction en Bourse

À noter que cette nouvelle structure sera très certainement introduite en Bourse, sur le marché Euronext Paris, au cours du second semestre 2023. Renault Group conserverait alors « une forte majorité » du capital, et bénéficierait « du soutien d'investisseurs stratégiques potentiels, y compris Qualcomm Technologies », avec qui la coopération stratégique s'amplifie. À l'horizon 2031, la production d'un million de véhicules électriques par Ampere pour la marque Renault est envisagée.