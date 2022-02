Renault Group confie sa division financière à Thierry Piéton

Diplômé de l’EM Lyon, Thierry Piéton a débuté sa carrière en tant qu’auditeur chez PricewaterhouseCoopers en 1995 avant de rejoindre General Electric en 1998. Il y a occupé différents postes dans le domaine de la finance chez General Electric Healthcare, puis en 2004, il a été nommé directeur financier Europe Moyen-Orient et Afrique de General Electric Security. Deux ans plus tard, il est devenu contrôleur de GE Consumer & Industrial, avant d'être nommé directeur financier de GE Oil & Gas Global Services en 2007. Entre 2011 et 2014, il a occupé le poste de directeur financier de GE Power Conversion. En mai 2014, Thierry Piéton a rejoint Nissan Europe en tant que directeur administratif et financier, puis le groupe Renault le 1er juin 2016 comme directeur performance et contrôle. En février 2020, il a été promu directeur financier adjoint et directeur performance contrôle de cette entreprise. Depuis le 1er janvier 2021, il occupe le poste de directeur financier de la marque Renault. Ses nouvelles responsabilités en tant que directeur financier de Renault Group seront effectives à partir du 1er mars 2022.