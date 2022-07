Renault Group « décarbonne » plus que prévu ses activités de transport de marchandises

La chaine logistique de Renault Group entend poursuivre ses efforts en matière de décarbonation liée aux transports de ses marchandises et pour cela s’est engagée à réduire de 30% son empreinte carbone par véhicule d’ici à 2030 dans le monde.

Florence Ughetto, expert développement durable et logistique, supply chain de Renault Group, déclare « Depuis plus de 10 ans, nous travaillons à identifier des solutions pour réduire l’empreinte environnementale de nos flux d’approvisionnement. De façon croissante, nous avons notamment recours au multimodal et améliorons le taux de remplissage des conteneurs et des camions, ou encore l’éco-conception de nos emballages et la réduction du nombre de kilomètres parcourus. C’est ce travail régulier avec de nombreux métiers du Groupe et nos fournisseurs, au plus près de notre système industriel, qui nous a permis d’atteindre, et même de dépasser nos objectifs de réduction de nos émissions de CO2 pour la deuxième fois consécutive. »

Pour arriver à de tels résultats, le groupe constructeur français souhaite agir à plusieurs niveaux :

- Développer le recours au multi-modal en travaillant avec les transporteurs pour augmenter la part des flux en ferroviaire par rapport au transport par la route. A titre d’exemple, l’utilisation du train depuis l’Europe de l’Est vers la France a permis d’éviter 2 600 tonnes de CO2.

- Réduire les kilomètres parcourus par mètre cube en optimisant le taux de chargement des camions et de remplissage des emballages. Pour cela la chaine logistique a développé des outils digitaux pour visualiser en 3D les camions et augmenter le taux de chargement. Cela a contribué à éviter l’émission de 12 200 tonnes de CO2. Par ailleurs, les équipes de l’ingénierie ont travaillé à réduire la quantité d’emballages utilisés et à densifier le packaging, afin d'optimiser le nombre de pièces par emballage. Résultat : une contribution à hauteur de 8 800 tonnes de CO2 évitées.

- Réduire les distances parcourues en rapprochant le tissu de fournisseurs des sites de fabrication pour réduire le nombre de km parcourus par mètre cube. ElectriCity qui réunit un écosystème de fournisseurs situés à proximité des trois sites de production de ce pôle industriel dédié à l’électrique est un exemple qui a permis d’éviter l’émission de 6 120 tonnes de CO2.

- Améliorer le mix énergétique et la performance énergétique des transporteurs en récupérant les informations liées à leur performance environnementale notamment leur consommation moyenne et d’intégrer leurs engagements de réduction sur les années à venir.Des mesures qui peut permettre d’atteindre une réduction des émissions de 5 700 tonnes de CO2.