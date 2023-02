Renault Group double sa profitabilité en 2022

À l'instar des autres constructeurs automobiles, Renault Group affiche de bons résultats financiers en 2022. On retiendra une profitabilité doublée par rapport à 2021 via une marge opérationnelle à 5,6 % et une perspective financière supérieure à 5 %, en amélioration de 1,4 milliard d’euros. Ces résultats permettent au constructeur d'envisager une marge opérationnelle supérieure à 6 % en 2023.

Le groupe Renault a dépassé l'an dernier ses prévisions. Tous les chiffres sont au vert. De quoi donner le sourire à Luca de Meo, CEO du groupe, et artisan de ce redressement depuis plusieurs années.

Une marge opérationnelle en progression de 2,8 points

Le chiffre d’affaires du groupe est de 46,4 milliards d’euros en 2022, soit une progression de + 11,4 % par rapport à 2021. La marge opérationnelle se situe à 2,6 milliards d’euros (5,6 % du chiffre d’affaires), soit en progression de 1,4 milliard d’euros par rapport à 2021 (+ 2,8 points). Elle s’élève à 6,4 % au second semestre 2022 (+ 2,9 points par rapport au second semestre 2021).

On relève aussi une marge opérationnelle de l’automobile par véhicule record. Un résultat favorisé par la pénurie et le basculement sur un marché de la demande tout en ayant une inflation sur les prix par véhicule. Ainsi, la marge opérationnelle de l’automobile est à 1,4 milliard d’euros (3,3 % du chiffre d’affaires) : en amélioration de 1,4 milliard d’euros par rapport à 2021 (+ 3,3 points). Elle s’élève à 4,2 % au second semestre 2022 (+ 3,5 points par rapport au second semestre 2021).

Un portefeuille de commandes à des niveaux records

Le groupe Renault doit ses bons résultats à un plan produits qui a parfaitement fonctionné. Le portefeuille de commandes du groupe en Europe est à des niveaux records : 3,5 mois de ventes à la fin de l’année. Le mix des ventes à clients particuliers dans les cinq principaux pays européens (France, Allemagne, Espagne, Italie et Royaume-Uni) est de 67 % (+ 9 points par rapport à 2021, + 15 points par rapport à 2019). La performance des ventes électrifiées E-Tech qui continuent de croître, représentant 39 % des immatriculations des véhicules particuliers de la marque Renault en Europe (+ 9 points par rapport à 2021). Renault est ainsi la troisième marque sur le marché des véhicules électriques et la deuxième marque sur le marché des véhicules hybrides (HEV) en Europe.

Succès des nouveaux modèles

Le Renault Arkana enregistre 86 000 ventes dans plus de 50 pays en 2022. En Europe, 65 % des ventes sont en version E-Tech, 74 % en version haut de gamme et 56 % sur le canal des particuliers. Lancée à la fin du deuxième trimestre 2022, la Renault Megane E-Tech Electric affiche sur l’année plus de 33 000 ventes. C’est le véhicule électrique le plus vendu en France au second semestre 2022. La Renault Megane E-Tech Electric enregistre plus de 49 000 commandes depuis son lancement, dont plus de 70 % sur les versions haut de gamme et plus de 80 % sur les motorisations les plus puissantes.

A noter aussi la Dacia Sandero qui demeure le véhicule le plus vendu auprès des particuliers en Europe depuis 2017, avec 229 500 ventes. Lancée mi-2021, les ventes de Dacia Spring 100 % électrique sont en hausse de 75 % par rapport à 2021, avec 48 900 unités vendues. Dacia Spring est numéro 3 des ventes de véhicules électriques à particuliers en Europe. Dacia Jogger enregistre près de 57 000 ventes. Il est numéro 2 des ventes de véhicules du segment C (hors SUV) à particuliers en Europe. On retiendra aussi Alpine qui affiche un niveau record de vente en augmentation de 33 % par rapport à 2021

Autant de lancement qui a influé sur le mix produit à hauteur de +2,8 points sur le chiffre d’affaires de l’Automobile par rapport à 2021 grâce aux nouveaux lancements (Renault Arkana, Dacia Jogger et Renault Megane E-TECH Electric). On note ainsi une accélération de l’effet prix qui atteint +9,7 points du chiffre d’affaires de l’Automobile en 2022 grâce à la politique commerciale Renaulution (+12,1 points au 2nd semestre 2022 après +7,4 points au 1er semestre 2022).

Marge opérationnelle supérieure à 6% en 2023

Malgré un environnement toujours difficile, le Groupe vise l’amélioration de sa performance en 2023 avec une marge opérationnelle Groupe supérieure ou égale à 6 % et un free cash-flow opérationnel de l’Automobile supérieur ou égal à 2 milliards d’euros.