Renault Group entame la deuxième phase de son plan d’actionnariat salarié

Renault Group poursuit sa stratégie, avec la deuxième phase de son plan d’actionnariat salarié. La première étape, menée l’année dernière, a confié 4,7 % du capital aux collaborateurs. L’objectif final est fixé à 10 % à l’horizon 2030. La firme se donne donc le temps de mener cette ouverture. La campagne 2023 comprend l’attribution de 8 actions gratuites à chaque collaborateur éligible au sein de 29 pays, soit approximativement 98 000 personnes selon le constructeur. Dans 23 pays, chacun pourra compléter cette dotation en achetant des actions avec une décote de 30 %. Le prix unitaire s’élèvera ainsi à 26,28 euros, au lieu de 37,54 euros. La période de souscription s’étendra du 18 septembre au 2 octobre.

Plan ouvert à la Diac et Retail Renault Group

Le plan concerne le groupe et ses filiales consolidées, adhérentes au plan d’épargne groupe (PEG). Le personnel de la Diac et de Retail Renault Group (RRG) est donc également concerné par cette ouverture. Sur les 29 pays du monde éligibles à la réception gratuite d’actions, 23 pourront investir dans des actions supplémentaires. L’entreprise propose une décote de 30 % sur le prix de référence de l’action et un abondement brut supplémentaire de 300 % sur les deux premières actions acquises, ce qui permet d’obtenir 6 actions gratuites pour deux achetées. L’abondement passe à 200 % en cas d’acquisition d’une 3ème action, ce qui offre au salarié deux actions gratuites supplémentaires. Les acheteurs pourront ainsi bénéficier au total de 16 actions gratuites. Chaque collaborateur peut investir au maximum 25 % de sa rémunération brute annuelle de l’année actuelle. Ces actions devront être conservées au moins pendant 5 ans, sauf cas exceptionnels, au sein d’un fonds commun de placement d’entreprise. « En poursuivant le déploiement de l’un des plans d’actionnariat d’entreprise les plus ambitieux, tous secteurs confondus, nous renforçons l’unité du Groupe. Renaulution Shareplan pose les conditions d’un meilleur partage de la valeur, pour que la Révolution se fasse au bénéfice de tous dans l’entreprise » souligne Luca de Meo, CEO de Renault Group.