Renault Group et Geely Holding Group vont produire des véhicules ensemble en Corée du Sud

Présentée début 2021, la « Renaulution » est un plan en trois étapes visant à accroître la compétitivité globale du groupe Renault et celle de ses cinq marques que sont Renault, Dacia, Lada, Alpine et Mobilize. Le partenariat récemment signé avec le groupe Geely Holding (propriétaire de plusieurs marques comme Gely Auto, Lynk & Co, ZEEKR, Geometry, Volvo Cars, Polestar, Lotus, London Electric Vehicle Company, Farizon Auto et Cao Cao Mobility) participe à cette ambition. En effet, les deux groupes automobiles prévoient de produire à partir de 2024, au sein de l’usine Renault-Samsung de Busan (Corée du Sud), des véhicules thermiques et hybrides électriques. Ces derniers seront ensuite essentiellement commercialisés sur le marché sud-coréen, mais également destinés à l’exportation.

L’accord prévoit que le groupe Geely fournisse l’architecture modulaire compacte (AMC), ainsi que ses technologies en matière de motorisation hybride, tandis que Renault et la marque Renault-Samsung apporteront leur expertise en matière de design et d’expérience client. À ce jour, plus de 1,3 million de véhicules basés sur l’AMC ont été vendus sous différentes marques du groupe Geely. « Ces nouvelles voitures offriront aux clients sud-coréens des caractéristiques haut de gamme, des technologies de pointe et renforceront la réputation de RSM sur le marché local en tant que fournisseur de services automobiles de haute qualité » complète le groupe Renault dans un communiqué.

En 2021, Geely Holding a vendu plus de 2,2 millions de véhicules, intégrant les ventes de Volvo Cars (698 693 immatriculations) et celles de Geely Auto Group (1 328 029 unités). De son côté, les ventes mondiales du groupe Renault se sont élevées à 2 696 401 unités, soit une baisse de 4,5 % (Renault : 1 693 609 véhicules ; Dacia : 537 095 unités ; Alpine : 2 659 unités ; Lada : 371 317 unités).