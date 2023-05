Renault Group et Valeo renforcent leur proximité sur le véhicule défini par logiciel

Ce nouveau partenariat contribuera à réduire les temps de développement et les coûts de l’architecture électrique et électronique tout en privilégiant la haute performance, la compatibilité et la sécurité.

Renault Group et Valeo annoncent aujourd’hui la conclusion d’un partenariat sur le développement de l’architecture électrique et électronique des prochaines générations de véhicules du groupe. L’architecture du Software Defined Vehicle (SDV) – véhicule défini par logiciel – permettra de proposer des véhicules toujours à jour durant l’ensemble de leur durée de vie et capables d’intégrer des nouvelles fonctionnalités sans modification matérielle. Dans le cadre de ce partenariat, Valeo fournira des composants électriques et électroniques, notamment le High-Performance Computer (HPC) – calculateur haute performance –, ainsi que des logiciels applicatifs embarqués, comme l’assistance au parking.

« L’arrivée de Valeo dans notre écosystème tech constitue une étape importante en vue de la co-construction de notre Software Defined Vehicle, explique François Provost, directeur des achats, des partenariats et des affaires publiques de Renault Group. Ce nouveau partenariat réunit les compétences, l’expertise et l'innovation de nos deux entreprises françaises afin de proposer des véhicules au meilleur niveau technologique et compétitifs en termes de coûts et de délai de développement. Renault Group, et sa future entité Ampere dédiée à l’électrique et au Software, continue de se renforcer sur la chaîne de valeur de demain, pour devenir l’entreprise automobile de nouvelle génération. »

Complémentaire des accords signés avec Google pour le Car OS, le Cloud et le Digital Twin (jumeau numérique) et Qualcomm pour le Digital Chassis et les System-On-Chip (systèmes sur puces), cette collaboration avec Valeo permet à Renault Group de renforcer sa maîtrise de la chaîne de la valeur du Software Defined Vehicle.