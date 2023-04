Renault Group compte sur Verkor pour l'alimenter en batteries bas-carbone

C’est une étape supplémentaire pour les deux entreprises. Après l'entrée de Renault Group au capital de Verkor en juin 2021, tous deux renforcent leur développement commun grâce à la signature d’un partenariat commercial portant sur la fourniture de batteries pour les véhicules électriques. Ces batteries haute performance et bas-carbone seront produites en France au sein de la future Gigafactory Verkor de Dunkerque. Cette dernière sera opérationnelle dès 2025.

« Ce partenariat permet de sécuriser un approvisionnement à long terme en batteries électriques et d’assurer une traçabilité renforcée des éléments qui les composent, explique François Provost, directeur des achats, des partenariats et des affaires publiques de Renault Group. Il s’inscrit dans l’ambition du groupe, et de sa future entité Ampere dédiée à l’électrique et au Software, de maîtriser l’ensemble de la chaîne de valeur électrique. Renault Group continue ainsi de développer en France, au cœur de l’Europe, un écosystème électrique robuste de centres de technologies, d’usines de véhicules, moteurs et batteries ».

Verkor fournira ainsi à Renault Group l’équivalent de 12 GWh de batteries chaque année. Elles équiperont les véhicules des segments supérieurs des marques de Renault Group et notamment dès 2025, le futur C-crossover GT 100 % électrique d’Alpine qui sera fabriqué à Dieppe, en France.