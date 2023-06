Renault Group : Mobilize Financial Services (RCI Banque) change de mains

Un an après avoir adopté sa nouvelle dénomination commerciale Mobilize Financial Services, RCI Banque SA nomme Frédéric Schneider en qualité de directeur général par intérim. Cette nomination prend effet ce jour et fait suite au départ de João Leandro, à la tête de la branche financement du groupe Renault depuis 2019.

Né en 1976, Frédéric Schneider est diplômé de l’IAE de Lyon. Il débute sa carrière en 2000 en tant que contrôleur de gestion au sein de RCI Banque au Royaume-Uni. Depuis, il a occupé différentes fonctions au sein du groupe en passant également par Nissan Finance Limited ou encore la Diac. En 2014, il est nommé directeur général de RCI Banque Sucursal Argentina, puis de Banco RCI Brasil en 2016, filiale pour laquelle il pilote le lancement de l’activité collecte des dépôts en mars 2019. C'est en juillet 2019 que Frédéric Schneider intègre le comité exécutif du groupe RCI Banque SA. L'entité opère depuis le 10 mai 2022 sous la marque commerciale Mobilize Financial Services, dont il est le directeur général délégué depuis le 9 décembre 2022.