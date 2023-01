Fabrice Cambolive est nommé directeur général de la marque Renault

Après trois décennies au sein du groupe tricolore, le parcours de Fabrice Cambolive continue d'être salué. Alors qu’il occupe le poste de directeur des opérations depuis mai 2022, il héritera d’une nouvelle promotion à compter du 1er février 2023 en tant que directeur général de la marque au losange. Il aura pour mission de pérenniser le développement de celle-ci en Europe et à l’international, et d’assurer sa transformation avec le lancement de quatorze nouveaux véhicules d’ici à 2025. « Son engagement, son expérience internationale et sa connaissance approfondie du groupe lui permettront de continuer d’assurer la progression de la marque sur les segments créateurs de valeur, assure Luca de Meo, CEO de Renault Group, dans un communiqué de presse. Je compte sur lui pour guider les équipes dans la transformation profonde que va connaître la marque Renault ces prochaines années ».

Son parcours professionnel au service de Renault Group

Âgé de 54 ans, Fabrice Cambolive a rejoint Renault Group en 1992. Depuis cette date, il a occupé différents postes dans les domaines de la vente et du marketing sur plusieurs territoires, à avoir l’Espagne, la Suisse, la France, l’Allemagne ou encore la Roumanie. En 2011, il est nommé directeur commercial et marketing de la région Eurasie et de Renault Russie, avant d'être désigné directeur général de Renault Brésil en 2015. En 2017, il devient directeur des opérations de la région Afrique, Moyen-Orient, Asie et Pacifique puis directeur des ventes et opérations de la marque Renault en 2021, en charge du déploiement de la stratégie Renaulution sur l’ensemble des marchés et de la transformation du business model de la marque. Depuis mai 2022, Fabrice Cambolive officie comme directeur des opérations de la marque Renault. Un nouveau challenge l'attendra donc dans quelques jours.