Renault Group partagera ses données dans EONA-X

Renault Group figure parmi les membres fondateurs de l’association EONA-X. Il rejoint ainsi ADP, Air France-KLM, Aéroport Marseille Provence, Amadeus et SNCF. La plateforme Apidae Tourisme est le premier membre actif de cette nouvelle association, née dans le prolongement de l’initiative européenne Gaia-X. L’objectif consiste à créer un espace de partage de données entre tous ces acteurs pour favoriser les nouveaux usages de la mobilité. Un catalogue fédéré de toutes ces données, conforme à la réglementation européenne, doit faciliter la mobilité des personnes. Le premier cas d’usage de cette association portera sur la mobilité multimodale. « En s’associant à des acteurs européens majeurs des secteurs de la mobilité, du transport et du tourisme, Renault Group et ses entités comme Mobilize, bénéficieront de données de qualité pour développer de nouveaux cas d’usage et mettront à disposition les leurs dans un environnement européen sécurisé. Le groupe participera ainsi à la construction de la prochaine génération d’infrastructure, mais aussi, à la définition des spécifications d’EONA-X pour le secteur automobile » explique Frédéric Vincent, directeur des systèmes d’information et du digital au sein de Renault Group.

L’avion, le rail et l’automobile

L’association regroupe des acteurs complémentaires, puisqu’ils couvrent les déplacements terrestres et aériens. Ainsi, le train, l’avion et l’automobile se retrouvent au sein de cette association pour échanger leurs données de manière sécurisée. Le croisement de ces informations devrait générer de nombreux enseignements pour les adhérents. Les habitudes et préférences des français en matière de déplacements, trajets et voyages se recouperont dans cet agrégateur de données. De nombreux services devraient donc naître de cette expérience.