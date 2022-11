Renault Group poursuit sa Renaulution et scinde ses activités en cinq entités distinctes

Luca de Meo ouvre ce mardi 8 novembre, l'acte 3 de la Renaulution. Une nouvelle phase sobrement qualifiée de « révolution » par le patron de Renault Group.

« Après avoir réalisé l’un des plans de redressement parmi les plus rapides, après avoir préparé l’entreprise à la croissance en assurant le développement de la meilleure gamme de produits depuis des décennies, nous avons l’intention de nous positionner plus rapidement et plus fort que la concurrence sur les nouvelles chaînes de valeur de l’automobile : véhicule électrique, software, nouvelles mobilités et économie circulaire. Nous affectons des équipes dédiées à chacune des chaînes de valeur de l’automobile et de la mobilité », fait savoir le dirigeant italien à l'occasion du Renault Capital Market Day 2022.

« Nous concevons une organisation agile et innovante pour gérer la volatilité et l’évolution technologique accélérée de notre époque. [...] Renault Group devient une équipe d’équipes avec une gouvernance simplifiée et des plateformes de gestion numérique favorisant la collaboration et brisant les silos des organisations traditionnelles », indique encore Luca de Meo.

Cinq entités composent désormais Renault Group

D'après les premiers éléments communiqués par le groupe automobile français, ce dernier va voir son organisation profondément évoluer dans les prochains mois. Renault Group ne s'articulera plus autour de ses marques – Renault, Alpine, Dacia ou Mobilize – mais autour de cinq grandes entités, dotées d'une gouvernance propre, de leur compte de résultat dédié et au sein desquelles évolueront des équipées spécialisées.

Ampère : une structure consacrée aux véhicules électriques.

Power : une branche dédiée aux véhicules thermiques des marques Renault, Dacia et Renault LCV (utilitaires légers).

Alpine : le label sportif devenant « une marque exclusive, zéro émission et mondiale ».

Mobilize : une marque regroupant les activités de la captive financière du groupe (ex-RCI Bank & Services) mais aussi les nouvelles solutions de mobilité, les services énergétiques ou de données.

The future is neutral : « La première entreprise de l'industrie automobile consacrée à l'économie circulaire à 360 degrés ».

