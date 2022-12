Renault Group recrute Céleste Thomasson

Renault Group annonce la nomination de Céleste Thomasson au poste de directrice audit et risque à compter du 9 janvier 2023. Elle remplace Didier Wisselmann et sera rattachée à Luca de Meo, CEO de l’entreprise tricolore.

Renault Group fait évoluer sa direction audit, risque, éthique et compliance avec la création de deux pôles distincts afin d’accélérer la mise en œuvre des décisions prises dans ces domaines d’activité. C'est la raison pour laquelle il s'est offert les compétences de Céleste Thomasson qui aura pour mission d’accompagner la transformation du groupe en appui du plan stratégique Renaulution et d’identifier les pistes de progrès dans les fonctions centrales et les filiales, en France et dans les pays où l'entreprise opère. La nouvelle directrice aura également la responsabilité de la conformité des exportations.

Céleste Thomasson remplace à ce nouveau poste Didier Wisselmann, désormais responsable des activités éthique et compliance du groupe. Celui-ci restera rattaché à François Roger, vice-président ressources humaines, environnement de travail et organisation de Renault Group.

Son parcours professionnel

Diplômée d’un doctorat en droit à l’université de Los Angeles, Céleste Thomasson est membre du barreau de Californie depuis 1993. Elle justifie d’une solide carrière professionnelle à l’internationale, débutée en 1992 en tant qu’avocate chez Baker & McKenzie à Los Angeles. Après sept années, elle prend la décision de rejoindre les Laboratoires Fournier. En 2002, elle intègre le groupe Safran comme responsable juridique. Pendant vingt ans, elle enchaîne les postes et les promotions, passant de secrétaire générale de Safran États-Unis, à directrice générale de Safran Seats Grande-Bretagne ou encore présidente du comité d'éthique du groupe Safran. En 2022, Céleste Thomasson rejoint ensuite le groupe Geodis et devient secrétaire générale du groupe, membre du comité exécutif, en charge des domaines juridique, assurance, conformité et audit.

Son arrivée au sein de l'entreprise au losange est prévue le 9 janvier 2023.