Renault inaugure le Campus des Métiers et des Qualifications à Flins

Le campus déploiera une offre de formation auprès de 8 000 étudiants et professionnels d’ici à 2027 sur les métiers liés aux industries de la mobilité et à l’économie circulaire, au cœur de la ReFactory Renault de Flins. Il bénéficiera d’un financement à hauteur de 19 millions d’euros sur 5 ans.

Installé sur une surface de 8 000 m2, au cœur de la ReFactory Renault de Flins, le campus des Métiers et des Qualifications a été officiellement lancé par plusieurs représentants du gouvernement. La structure est destinée à offrir des formations auprès de 8 000 étudiants et professionnels d’ici à 2027 sur les métiers liés aux industries de la mobilité et à l’économie circulaire. A cette occasion, l’ICM a reçu le label ministériel "Campus d’Excellence" et ce pour une durée de 5 ans. Le campus ICM a conçu une offre en trois axes :

Des formations théoriques aux fondamentaux de l’économie circulaire, pour comprendre les notions clés de l’économie circulaire, telles que le cycle de vie d’un produit, la différence entre le réemploi et le recyclage, ou encore la compréhension des nouvelles chaines de valeur.

Des formations techniques pour préparer à de nouveaux métiers (diagnostiqueur rénovation véhicule, technicien rétrofit, ingénieur écoconception, acheteur éco-responsable etc).

Des parcours d’orientation pour identifier ces nouveaux métiers et trouver sa voie professionnelle.

Le campus bénéficiera d’un financement à hauteur de 19 millions d’euros sur 5 ans. Le financement proviendra en partie de fonds publics, attribués dans le cadre du plan de relance (DEFFINUM), des programmes d’investissement d’avenir (PIA 4- Compétences et Métiers d’Avenir), de l’appel à projets régionalisé grands lieux d’innovation leader PIA, ainsi que de financements de l’académie de Versailles et de la Région Ile-de-France.