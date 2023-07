Renault : Jean-Dominique Senard met en garde contre un orage chinois qui menace d'éclater en Europe

Le président de Renault a évoqué un orage chinois qui pouvait s’abattre sur le marché des voitures électriques en Europe. Car les pays européens restent bien trop dépendants de la Chine pour tous les matériaux nécessaires aux véhicules électriques et aux batteries. Au nom des salariés de Renault et des clients, Jean-Dominique Senard a un plan B avec les e-fuels.

Déjà prolixe sur les questions de souveraineté lors des Rencontres économiques d’Aix-en-Provence, Jean-Dominique Senard, président de Renault et de l’Alliance Renault-Nissan-Mitsubishi, a tiré la sonnette d’alarme en vue d’un possible orage chinois qui s’abattrait sur le marché des véhicules électriques en Europe.

L’Europe doit sortir de sa dépendance à la Chine

En effet, l’Europe reste pieds et poings liés à la Chine pour les approvisionnements en matières premières nécessaires à la fabrication des voitures électriques et des batteries. Sans même parler des métaux, acier et aluminium en tête.

Si la Chine décide de couper le robinet avant que l’Europe n’ait construit sa propre chaîne d’approvisionnements, la situation deviendrait tout de suite critique. Dans cette perspective, la décision récente des autorités chinoises de restreindre les exportations de gallium et de germanium, importants pour les semi-conducteurs et l'électronique de puissance des véhicules électriques, résonne comme une alerte.

Surtout que les États-Unis ont déployé l’IRA et que les tensions entre les États-Unis et la Chine ne permettent pas d’écarter le risque de nouvelles pénuries et de parasites dans une supply chain mondiale éprouvée post-crise sanitaire.

Mettre les carburants de synthèse au services des voitures thermiques et développer aussi la mobilité hydrogène

« S'il y a une vraie crise géopolitique, bonjour les dégâts pour des usines de batteries qui sont alimentées uniquement par des produits qui, aujourd'hui, viennent de l'extérieur. Voilà le sujet », assène sans détour Jean-Dominique Senard. Et d’ajouter : « C'est en bon industriel besogneux, protecteur de notre société et de nos salariés, mais aussi peut-être de nos clients, que nous regardons s'il y a plusieurs alternatives pour ne pas paralyser le pays parce que, par exemple, on manquerait de batteries ».

C’est pour cette raison que Jean-Dominique Senard justifie les programmes sur les e-fuels et bien sûr, sur la mobilité hydrogène. Comme des issues de secours pour éviter une paralysie totale de l’industrie européenne en cas de crise géopolitique majeure. Une position qui ne remet pas en cause les engagements dans l’électromobilité du groupe : « Renault sera 100 % électrique en 2030, comme Alpine ».

Au niveau de son plan mondial de transformation, Renault suit aussi cette ligne directrice, comme en atteste la création de l’entreprise Horse pour servir les marchés encore demandeurs de solutions thermiques et hybrides à basses émissions, en attendant l’introduction en Bourse d’Ampere, l’entité dédiée aux véhicules électriques que Luca de Meo, son dirigeant, entend bien valoriser.