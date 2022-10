Renault lance le ludospace Kangoo en version E-Tech Electric

La troisième génération de Renault Kangoo rejoint le club des ludospaces branchés. Comme les Citroën ë-Berlingo, Peugeot e-Rifter ou encore Opel Combo-e avant lui, le modèle est désormais disponible à la commande avec une motorisation 100 % électrique. Près d'un an après son arrivée sur le marché, les clients ont la possibilité de commander le modèle dans sa version véhicule particulier avec le même ensemble moteur/batterie déjà installé sur la déclinaison utilitaire Renault Kangoo Van E-Tech Electric.

En l'espèce, le ludospace reçoit un moteur électrique de 90 kW (120 ch) couplé à une batterie lithium-ion de 45 kWh. Ce qui lui autorise une autonomie de 285 km (cycle WLTP), selon le constructeur. « Une autonomie qui permet aux utilisateurs d’envisager la plupart de leurs déplacements quotidiens avec sérénité, au meilleur coût de détention et d’usage », ajoute Renault. À noter que le véhicule se dote d'un mode "Eco" limitant la puissance à 56 kW (76 ch) et la vitesse maximale à 110 km/h afin d'optimiser l'autonomie.

Trois chargeurs et trois finitions au choix

En matière de recharge, Renaut livre son nouveau Kangoo E-Tech Electric avec un chargeur embarqué 11 kW AC triphasé « adapté à tous types de charge domestique ». Un élément qui peut être remplacé par un chargeur rapide 22 kW AC « permettant de passer de 0 à 80 % [de batterie, ndlr] en 2h30 » ou par u chargeur 80 kW DC « permettant de récupérer 170 km en 30 minutes ».

>> À LIRE AUSSI : Avec les nouveaux Kangoo Van E-Tech et Master E-Tech, Renault renouvelle son offre de véhicules utilitaires électriques

La gamme du ludospace électrique est organisée autour de trois niveaux de finition : Authentic, Equilibre et Techno. La première s'adresse plus particulièrement aux administrations ou aux clients ayant un double usage personnel/professionnel du véhicule. La deuxième aux collectivités souhaitant proposer un service de transport à la personne vertueux et enfin la dernière est plus particulièrement indiquée pour les familles car elle embarque de nombreux équipements de confort supplémentaires et se distingue sur le plan esthétique.