Renault lance les précommandes de l’Austral

C’est le grand jour ! Depuis ce matin, jeudi 30 juin, le constructeur tricolore a ouvert les précommandes de l’Austral. Le SUV part donc à la conquête du segment C mais aussi de ses futurs acquéreurs. Mais attention, seuls les clients français, espagnols, italiens, allemands et néerlandais sont pour l’heure concernés par cette annonce. Combien seront au rendez-vous ? D’après les chiffres de Renault, ils étaient plus de 34 000 prospects à rejoindre le programme relationnel « Austral now » activé depuis le mois de février dernier. En y adhérant, ils ont pu bénéficier des informations liées au lancement commercial du nouveau modèle. Sur le site internet de la marque, chaque client peut d’ores et déjà configurer son modèle en choisissant parmi les cinq finitions (Equilibre, Techno, Techno esprit Alpine, Iconic et Iconic esprit Alpine), ainsi que parmi les motorisations essence (Mild Hybrid Advanced 130 chevaux) ou hybrides (E-Tech Hybrid 160 ou 200 chevaux). En outre, le catalogue divulgué par Renault prévoit que les commandes s'ouvrent après l’été, pour une commercialisation d’ici à la fin de l’année selon les pays.

De gros espoirs sur le modèle

D’une longueur totale de 4,51 m, le modèle de cinq places constituera une nouvelle offre dans la catégorie des SUV compacts de la marque et poursuit ainsi l’offensive pour la reconquête du segment C initiée avec l'Arkana et la nouvelle berline Mégane E-Tech Electric. Ce SUV est le premier véhicule de la marque au losange conçu sur la plateforme CMF-CD de troisième génération codéveloppée au sein de l’Alliance. Il est produit en série au sein de l'usine de Palencia, en Espagne, aux côtés de la Mégane et de son prédécesseur le Kadjar.