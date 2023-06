Renault lance son premier camion atelier mobile à Marseille

Renault Retail Group a lancé son premier camion atelier mobile à Marseille, comme annoncé par le média en ligne de la ville Made in Marseille.

L’utilitaire, un Renault Master modèle prototype, est spécialement conçu pour intervenir sur rendez-vous sur les parkings des sociétés afin d'effectuer des entretiens courants et de petites réparations rapides. Il couvre l'ensemble de l’agglomération marseillaise dans un rayon de 15 kilomètres. Les interventions sont assurées par des techniciens Renault Service.

« Nous intervenons le matin. On récupère les clés du véhicule et on fait les opérations. L’employé reprend en fin de matinée un véhicule révisé, prêt à rouler, sans immobilisation. Ça répond à la demande d’un gain de temps. Les salaries ne souhaitent plus s’éparpiller. Avec le télétravail, les gens sont souvent chez eux. Les véhicules sur parc ne roulent pas. C’est là que l’on en profite pour intervenir et faire ce qui est à faire », explique Erik Joseph-Kohle, responsable de l’atelier mobile Renault de la concession marseillaise. Le constructeur met en avant l'aspect environnemental de son initiative en soulignant les bénéfices en termes de réduction des émissions de CO2. En regroupant plusieurs interventions sur un même lieu, Renault Retail Group parvient à minimiser les déplacements, contribuant ainsi à une empreinte carbone réduite.

Un camion équipé comme un atelier

L'utilitaire est équipé de divers équipements indispensables pour effectuer une gamme complète d'interventions. À l'intérieur, on trouve les outils nécessaires pour le montage et l'équilibrage des pneus, un compresseur d'air autonome, un récupérateur d'huile, une station de climatisation et même un chargeur pour les véhicules électriques. Sans oublier l’indispensable outil de diagnostic. Les opérations de maintenance se déroulent sur le parking, qui est protégé avec une bâche.

Selon Mouldi, gestionnaire d’un parc d’une cinquantaine de véhicules, le principal avantage d’un tel service à domicile réside dans le gain de temps considérable. Il n'est plus nécessaire de prévoir des déplacements des salariés vers les ateliers du constructeur, ce qui évite de perturber les rendez-vous avec la clientèle ou de générer des heures de travail supplémentaires. De plus, Renault peut mettre à disposition des véhicules de prêt.