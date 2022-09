Renault lance une plateforme dédiée aux collectionneurs

Après The Originals Museum et The Originals Store, Renault a récemment dévoilé une nouvelle plateforme à destination des collectionneurs de véhicules de la marque. Ainsi, les propriétaires d'une Renault ou d'une Alpine de plus de 30 ans bénéficient d'un accompagnement dans leurs démarches mais aussi de services exclusifs. Le service, baptisé The Originals Renault Services, permet la commande des attestations et certificats pour les véhicules collection, comme :

Une attestation française pour faire une demande de certificat d’immatriculation avec la mention d’usage « véhicule de collection » auprès de l’Agence nationale des titres sécurisés (ANTS) ou bien présenter le véhicule à un contrôle technique en France, même en l’absence de certificat d’immatriculation.

pour faire une demande de avec la mention d’usage « véhicule de collection » auprès de l’Agence nationale des titres sécurisés (ANTS) ou bien présenter le véhicule à un contrôle technique en France, même en l’absence de certificat d’immatriculation. Une attestation internationale permettant de disposer d’un document officiel émanant de Renault qui établit le modèle, l’âge, les caractéristiques principales du véhicule et qui peut être présenté, à toutes fins utiles, aux autorités compétentes.

permettant de disposer d’un document officiel émanant de Renault qui établit le modèle, l’âge, les caractéristiques principales du véhicule et qui peut être présenté, à toutes fins utiles, aux autorités compétentes. Un certificat de production et de datation permettant de disposer d’un document officiel émanant de Renault, indiquant la date de fabrication du véhicule et les informations mentionnées sur sa fiche de production.

Le délais d'obtention de ces documents est de quatre à six semaines en France et à l'international. En outre, trois offres sont disponibles :

Une attestation française ou internationale (75 euros) Un certificat de production et de datation (75 euros) Le pack Duo, attestation et certificat pour 115 euros.

À ces trois offres, s'ajoute une option rapide pour recevoir les documents sous deux semaines moyennant 40 euros supplémentaires. Enfin, le site propose également un accès direct à la boutique en ligne et à ses produits dérivés.

D'ici à la fin de l'année et en 2023, The Originals Renault Services s'agrémentera de nouvelles rubriques ainsi que de nouveaux services exclusifs.