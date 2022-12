Renault : le service après–vente le plus apprécié des automobilistes

Comme il le fait depuis plus de 25 ans, nos confrères de l’Automobile Magazine ont interrogé leurs lecteurs pour connaitre leur avis sur la qualité du service après-vente apportée par les 10 principales marques de véhicules diffusée en France. Une qualité qui repose sur le maillage des ateliers, leur disponibilité et la satisfaction.

Il apparait, chose inédite, que les notes sont globalement en hausses. « La note moyenne s’améliore de 4 points et passe au-dessus de la barre des 50 % de clients satisfaits » relève le journal. Il constate aussi que les réseaux progressent en nombre d’ateliers. Les baisses des ventes de véhicules neufs et la baisse d’activité en après-vente expliqueraient cette embellie avec des rendez-vous plus rapides et du personnel plus disponible.

BMW est pointée du doigt pour son manque de proximité et de disponibilité de ses ateliers. Les marques du groupe Volkswagen sont en bas de classement concernant la satisfaction clients. Renault reste la marque qui offre la meilleur expérience en après-vente avec un taux de satisfaction clients de 80 %. Reste encore toutefois 20 % de clients insatisfaits !

Top 10 de la qualité SAV

1er : Renault

Proximité du réseau : 20/20

Disponibilité des ateliers : 17/20

Satisfaction clients : 80%

2eme : Citroën

Proximité du réseau : 17/20

Disponibilité des ateliers : 17/20

Satisfaction clients : 61%

3eme : Toyota

Proximité du réseau : 13/20

Disponibilité des ateliers : 5/20

Satisfaction clients : 77%

4eme : Peugeot

Proximité du réseau : 18/20

Disponibilité des ateliers : 14/20

Satisfaction clients : 59%

5eme : BMW

Proximité du réseau : 10/20

Disponibilité des ateliers: 4/20

Satisfaction clients : 66%

6eme : Ford

Proximité du réseau : 15/20

Disponibilité des ateliers : 17/20

Satisfaction clients : 48%

7eme : Skoda

Proximité du réseau : 14/20

Disponibilité des ateliers : 18/20

Satisfaction clients : 29%

8eme : Mercedes

Proximité du réseau : 13/20

Disponibilité des ateliers : 5/20

Satisfaction clients : 39%

9eme : Audi

Proximité du réseau : 11/20

Disponibilité des ateliers : 6/20

Satisfaction clients : 39%

10eme : Volkswagen

Proximité du réseau : 14/20

Disponibilité des ateliers : 5/20

Satisfaction clients : 31%