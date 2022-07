Renault livre une flotte de Mégane E-Tech Electric au Groupe Firalp

La nouvelle Renault Mégane E-Tech commence a être plus visible dans les rues. Présentée en septembre 2021 dans le cadre du salon de Munich, puis commercialisée en décembre 2021, la compacte 100 % électrique de la marque au Losange séduit tranquillement mais particuliers comme professionnels. À l'issue du premier semestre 2022, 2800 exemplaires ont été immatriculés en France dont 183 sur le canal des flottes (administrations, loueurs hors courte durée et sociétés), selon les données de notre partenaire Dataneo.

Spécialisé dans la création et la gestion des réseaux urbains (gaz, électricité, télécoms, ...), le Groupe Firalp s'est laissé convaincre par le modèle. Dans le cadre de la transition énergétique de sa flotte automobile, cette entreprise française a passé commande d'une trentaine d'exemplaires de la compacte électrique.

Les clés - ou plutôt les cartes mains libres chez Renault - de ces nouveaux véhicules de fonction ont été remises aux collaborateurs mi-juillet par Autothivolle, ditributeur des marques de l'Alliance Renault-Nissan-Mitsubishi (Alpine, Dacia, Nissan et Renault ici) et Ford dans les départements de Saône-et-Loire, de la Loire et et du Rhône.