Renault met à nu la (future) Renault 5 Electric

La (future) Renault 5 Electric passe du stade de concept-car à celui de prototype roulant. Le constructeur français vient de lancer sur les routes plusieurs exemplaires – encore bien camouflés – de sa citadine 100 % électrique.

Plus concrètement, ce sont neuf mulets qui sont actuellement testés par les ingénieurs de la marque dans des conditions de faible adhérence (verglas, neige) du côté d'Arvidsjaur, en Laponie suédoise ou de moyenne et forte adhérence en France, dans la région parisienne et en Normandie.

Si ces véhicules reposent bien sur la nouvelle plateforme CMF-B EV de l'Alliance Renault-Nissan-Mitsubishi (voir plus bas) qui sera utilisée pour la grande série, et disposent à la fois du groupe motopropulseur et de la batterie conformes au véhicule qui sera produit au sein du pôle ElectriCity, leur apparence extérieure est tout sauf fidèle au modèle attendu. En effet, durant cette phase de mise au point, les véhicules testés reprennent la silhouette – plus banale – d'une Renault Clio V.

Lancement commercial prévu en 2024

« Ces premiers essais réalisés sur la base de prototypes roulants représentatifs doivent nous permettre de confirmer en particulier les orientations prises en termes de prestations de confort et de comportement dans le cadre du développement de la future Renault 5 électrique. Sans rien dévoiler à ce stade, nous pouvons déjà dire que les premiers tours de piste nous positionnent clairement au meilleur niveau de sa catégorie, dans la digne lignée de Mégane E-Tech électrique et nous encouragent à poursuivre avec enthousiasme l'ensemble de nos validations jusqu'au lancement commercial prévu l'année prochaine », fait savoir Jérémie Coiffier, directeur ingénierie famille B EV.