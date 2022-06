Renault offre un bol d’air à son Trafic avec SpaceNomad

Renault se lance sur le segment porteur du van de loisir aménagé. Le constructeur avait lancé en 2020 une version aménagée de son précédent Trafic sur le marché suisse. Face à des retours positifs, la marque a décidé de renouveler l’expérience sur la base du nouveau Trafic et de lancer ce modèle en France et en Belgique. Avec la Suisse, ces trois pays pourraient bien ne constituer qu’une première étape, avant d’autres nations européennes. Baptisé SpaceNomad, ce van aménagé répond à une demande de véhicule utilitaire transformé en camping-car. L’avantage de ces véhicules tient dans la législation qui leur permet de s’affranchir des règles réservées aux camping-cars. Plus petits, ces vans peuvent notamment stationner librement et ne sont pas contraints de séjourner sur des emplacements réservés. Cependant, ces véhicules ne contiennent pas le même niveau de prestations que des camping-cars classiques.

Deux versions

Renault fait appel au spécialiste français du camping-car Pilote pour réaliser l’aménagement de ces Trafic. Deux versions sont proposées avec le SpaceNomad et le Grand SpaceNomad. La différence repose sur la longueur du véhicule, qui est de 5,08 m pour la version SpaceNomad et de 5,48 m pour le Grand SpaceNomad. Ce dernier offre donc davantage d’espace intérieur et un volume de chargement supérieur. Le constructeur a mis l’accent sur la modularité, avec notamment un toit relevable, afin d’offrir deux couchages supplémentaires. Sous le capot, les clients retrouvent le 4 cylindres 2 l Blue dCi dans des versions 130 chevaux, 150 chevaux (boîte manuelle ou EDC6) et 170 chevaux EDC6. Pour le moment, Renault ne communique aucun prix pour ces vans aménagés, dont les commandes seront ouvertes à partir du mois de juillet.