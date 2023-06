Renault ouvre un nouveau chapitre au Kangoo électrique

Produit au sein de l’usine de Maubeuge, dans les Hauts-de-France, depuis 1997, le Renault Kangoo a trouvé son public, notamment auprès des acteurs professionnels spécialisés dans les prestations de services. Bien en amont de la transition électrique actuelle de l’industrie automobile, la marque au losange avait entrepris de décliner son utilitaire phare en version électrique dès 2011. Depuis cette date, 90 000 exemplaires ont été vendus et le modèle représente aujourd’hui 1 véhicule utilitaire électrique vendu sur 5 en Europe.

Renault compte donner un second souffle à son véhicule en commercialisant son nouveau Kangoo Van E-Tech Electric. Un second souffle rendu possible puisque le site de Maubeuge est le cœur (avec les sites de Douai et de Ruitz) du nouveau pôle ElectriCity dédié à la production de véhicules électriques. Renault prévoit d’ailleurs de produire grâce à celui-ci 480 000 véhicules électriques par an d’ici à 2025, et vient de réaliser un investissement à hauteur de 450 millions d’euros sur le site industriel, afin d’y installer entre autres un nouvel atelier d’assemblage de batteries. Notons que le moteur électrique de nouveau Kangoo E-Tech Electric, ainsi que les chargeurs, sont quant à eux fabriqués à l’usine Renault de Cléon (76), en Normandie.

Kangoo est disponible en version E-Tech Electric pour les professionnels comme pour les particuliers en deux longueurs, plancher cabine, fourgon ou véhicule particulier et personnalisable à l’infini. Grâce à sa nouvelle batterie lithium-ion d’une capacité de 45 kWh, il promet une autonomie jusqu’à 300 kilomètres.