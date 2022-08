Renault présentera son Hippie Caviar Motel à l’IAA d’Hanovre

Renault présentera lors du prochain salon IAA Transportation de Hanovre (20-25 septembre 2022) un nouveau concept de véhicule de loisirs. Un an après la révélation du Hippie Caviar Hotel sur la base d’un Trafic, le constructeur exposera le Hippie Caviar Motel, conçu sur la base d’un Kangoo E-Tech Electric en châssis L2. Cette version plus petite répond à un autre segment du marché florissant des véhicules de loisirs. Il s’agit d’offrir aux amateurs de nature et de sports de plein air une sorte de camp de base mobile. Renault donne peu d’informations sur l’aménagement intérieur de ce modèle. La firme souligne qu’il dispose de plusieurs rangements astucieux à l’intérieur comme à l’extérieur et que sa banquette se transforme en lit. Son plancher et ses étagères sont conçus en liège et en pneus recyclés.

Le « Motel » après l’hôtel

Le succès grandissant des utilitaires aménagés pour le voyage a poussé Renault à développer sa propre gamme. Ainsi, le prototype Hippie Caviar Hotel a donné naissance à une version de série baptisée Trafic SpaceNomad. Ce nouveau concept devrait donc déboucher sur un modèle de série plus petit et aménagé de manière plus légère. Il s’adresse donc à une clientèle différente, davantage tournée vers les sports de plein air. Sa motorisation électrique offre une puissance de 120 chevaux (90 kW) et sa batterie de 45 kWh lui confère une autonomie de 285 km (sous réserve d’homologation). Rechargeable jusqu’à 80 kW en DC, il peut récupérer 170 km d’autonomie en 30 minutes selon le constructeur. L’une des particularités est la présence d’un toit panoramique et de rails permettant le transport de skis. La marque devrait révéler tous les détails de ce modèle lors du salon allemand.