Renault Pro + : les véhicules utilitaires transformés à l'heure du défi électrique

Toujours n°1 sur le marché du véhicule utilitaire, Renault dédie à ses clients professionnels toujours plus de services. À travers son label Pro +, le constructeur s’engage à « améliorer leur quotidien ». Aujourd’hui, il compte 600 centres dans le monde (25 pays) dont 112 répartis dans l’Hexagone, avec la volonté d’agrandir encore le réseau. Une quinzaine de projets sont à l’étude pour la France, tant pour des centres intégrés que des concessions autonomes. Les ouvertures devraient intervenir entre cette année et 2024.

Un service adapté pour des besoins spécifiques

Ces concessions, un peu particulières, disposent d’une gamme de véhicules utilitaires transformés exposés et disponibles à l’essai. Il est un exemple on ne peut plus parlant à cette stratégie : le Centre national Renault Pro+ de Rungis. Situé au sein même du Marché d’intérêt national, le plus gros marché frais du monde, cette concession réalise un volume de 27 000 commandes par an. Dédiée aux besoins des commerçants, elle répond à leur demande et s’adapte à leurs horaires puisqu’elle ouvre ses portes à 6 heures. Elle accueille également un call center de huit personnes qui pilote, conseille et accompagne, en plus de ses clients, tous les concessionnaires Renault amenés à proposer des solutions sur mesure aux professionnels, du produit au financement des projets.

Un VUL sur deux est transformé

Il faut dire que la transformation des utilitaires chez Renault est loin de représenter qu’une simple niche de volume d’affaires. Selon les chiffres du constructeur, sa part de marché sur ce segment s’établit à 31,3 % en 2022, juste devant l’Italien Iveco, et 50 % des VUL commandés dans le réseau sont transformés par l’un des carrossiers partenaires, finement sélectionnés. En France, le Losange ne compte pas moins de 66 entreprises agréées qui proposent des véhicules transformés, validés et homologués par le constructeur. C’est en s’appuyant sur ces transformateurs aguerris que Renault peut d’ailleurs se féliciter d’avoir une large gamme et une infinité de solutions disponibles, de la plus simple à la plus complexe.

L’électrification en ligne de mire

Se pose toutefois encore la question des possibilités offertes par le véhicule électrique à l’heure de la transition énergétique des flottes automobiles. Car l’électrification des utilitaires n’est pas sans conséquence sur la capacité à couvrir l’ensemble des besoins des professionnels à ce jour. Si Renault annonce une gamme 100 % électrique à l’été 2023, avec l’arrivée du Trafic Van e-Tech, les possibilités de transformation ne sont pas encore toutes au rendez-vous. Si un Master e-Tech peut aujourd'hui facilement accueillir une benne ou une nacelle, d'autres demandes semblent plus compliquées à satisfaire. À titre d’exemple, la version TPMR du Kangoo e-Tech est encore à l’étude. En effet, la nouvelle génération du véhicule embarque la rampe d’accès dans son soubassement, ce qui pose la question épineuse du positionnement des batteries pour sa version 100 % électrique. Fort heureusement, pour le moment, la demande reste encore confidentielle. L’utilitaire ayant déjà un autre défi de taille à relever en priorité pour séduire les acheteurs : celui de son autonomie.