Renault publie des résultats en progression pour le 3ème trimestre 2022

Renault vient de publier son bilan pour le compte du troisième trimestre 2022. Le groupe affiche une croissance de son chiffre d’affaires de 20,5 %, à 9,8 milliards d’euros. Il faut bien garder à l’esprit que l’activité en Russie a été sortie du périmètre, sans quoi la progression aurait été moindre, Renault ayant pris la décision de quitter le pays. Pourtant, les volumes se contractent de 2,4 % l'appareil de production étant toujours parasité par la pénurie des composants électroniques. Les ventes de VP sont stables, mais celles de VU accusent une baisse à deux chiffres.

La reconquête des clients particuliers est avérée

Par rapport au plan Renaulution défini par Jean-Dominique Senard et Luca de Leo, respectivement président et directeur général du groupe, trois points peuvent être soulignés en qualité de promesses tenues : un effet prix positif de 12,8 points sur le trimestre, une forte progression des ventes sur le canal des particuliers (70 %) dans le G5 européen, une amélioration de la part du segment C et des segments supérieurs dans le mix (+ 5 points, à 41 %).

Les nouveaux modèles sont au rendez-vous

Les nouveaux produits donnent satisfaction pour Renault comme pour Dacia. L’Arkana continue de jouer le rôle des bonnes surprises, avec 60 000 commandes en 2022 dont 60 % en version E-tech et 60 % sur le canal à particuliers. Le Dacia Jogger enregistre plus de 65 000 commandes en 2022 avec un mix à 60 % sur les versions supérieures, tandis que Sandero reste le véhicule le plus vendu à particuliers en Europe et que la Spring compte déjà 45 000 commandes. En outre, la Megane E-tech Electric confirme son lancement bien orienté avec plus de 37 000 commandes, dont 75 % sur les versions supérieures et 85 % sur la motorisation la plus puissante.

D’une manière générale, la gamme E-tech (modèles 100 % électriques et hybrides) représente 38 % des ventes de véhicules particuliers de la marque Renault en Europe sur les neuf premiers mois de 2022. Les ventes 100 % électriques comptent pour 18 % du mix.

Après deux ans de pertes, Renault va revenir dans le vert

Renault confirme sa guidance pour 2022 et apporte cette précision : « Au 30 septembre 2022, les stocks totaux (y compris le réseau indépendant) représentent 421 000 véhicules contre 340 000 véhicules à fin septembre 2021. Les stocks du réseau indépendant restent à un niveau bas à 184 000 véhicules. Les stocks du groupe à 237 000 véhicules reflètent le niveau de production élevé durant l’été afin de répondre à la demande du 4ème trimestre ».

Renault vise donc une marge opérationnelle du groupe supérieure à 5 % et un free cash-flow opérationnel des activités de « l’Automobile » supérieur à 1,5 milliard d’euros. Après deux ans de pertes, ce retour aux profits est jugé tout à fait réaliste par les analystes.

Et Thierry Piéton, directeur financier de Renault Group, de donner rendez-vous : « Nous dévoilerons de nouvelles ambitions de moyen terme au cours de notre Capital Market Day le 8 novembre prochain ». On y parlera notamment à nouveau de Nissan.

