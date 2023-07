Renault publie l’acte de naissance de Horse

Renault annonce discrètement la création de Horse le premier juillet 2023. Renault détient cette nouvelle entreprise dédiée aux voitures thermiques et hybrides avec Geely, en attendant l’apport à d’Aramco. Basée à Madrid, en Espagne, cette nouvelle entité réunit 9 000 collaborateurs déployés dans sept pays et onze sites, dont huit usines de production.

Renault Group a choisi une manière discrète d’officialiser la création de l’entreprise Horse le premier juillet 2023, qui épouse le slogan « Reinventing combustion ». C’est par un post que l’annonce a été faite, mais le site internet de Horse est déjà ouvert.

Le siège social sera bien localisé en Espagne, à Madrid, et Horse rassemble dès sa création 9 000 collaborateurs, répartis dans sept pays : Espagne, Portugal, Roumanie, Turquie, Chili, Argentine et Brésil. Horse s’appuie sur un outil industriel éprouvé de huit usines et sur trois centres de R&D.

Renault et Geely misent sur le marché mondial des voitures à combustion interne

L’entreprise Horse est codétenue par Renault Group et le groupe chinois Geely, (Zhejiang Geely Holding Group avec sa filiale Aurobay), tandis que le géant saoudien Aramco doit rejoindre l’attelage pour se focaliser sur les e-fuels.

« En 2040, les moteurs à combustion interne et hybrides représenteront encore 50 % des ventes d’automobiles dans le monde. Horse veut être aux avant-postes de ce marché avec l’offre de référence pour les solutions à basses émissions », déclare Patrice Haettel, président de Horse.

Notons que Geely et Aurobay Volvo sont surtout présents en Chine, en Suède et aux Etats-Unis. Mis bout à bout, Horse, Geely et Aurobay représentent en fait 19 000 collaborateurs, 22 sites dont 17 usines et 5 centres de R&D. Leur portfolio de moteurs et de transmissions couvre 80 % de la demande du marché mondial thermique.

Horse bénéficie d’usines Renault qui ont fait leurs preuves dans le monde

Horse s’articule autour des usines de Cordoba en Argentine (pièces et moteurs), Curitiba au Brésil (moteurs BR10 et HR16, fonderie, spécialité flexfuel), Los Andes au Chili (boîtes 6 vitesses, pièces pour moteurs et boîtes), Mioveni en Roumanie (fonderie, pièces, moteurs et boîtes de vitesses, modules 4x4), Séville en Espagne (boîtes de vitesse pour voitures hybrides), Valladolid toujours en Espagne (aluminium, moteurs essence, diesel et hybrides), et Bursa en Turquie (moteurs en boîtes de vitesses).