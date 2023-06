Renault Rafale : design raffiné et technologie avancée, découvrez-le en images

Après la présentation et les essais du nouveau Renault Espace, le constructeur français revient sur le devant de la scène. À la veille de l'ouverture du salon du Bourget, Renault présente son nouveau vaisseau amirale, le Rafale. Un nom en référence à l'histoire aéronautique et aux records du Caudron Renault Rafale qui atteignit notamment 445 km/h en 1934. Bien dans son époque par son style et son design signé Gilles Vidal, ce SUV coupé l’est aussi par sa connectivité à la pointe, sa motorisation E-Tech full hybrid 200 chevaux qui promet d'être aussi performante qu’efficiente, ainsi que par son utilisation de matériaux recyclés.

L'atout design

Basé sur la plateforme CMF-CD de l'Alliance, ce véhicule affiche des lignes fluides et une silhouette dynamique, soulignant sa puissance et sa sportivité. Avec sa carrosserie fastback légèrement surélevée et ses éléments Noir Grand Brillant, ses épaules marquées et son long capot horizontal, il s'affirme par son allure statutaire. La proue sculptée est marquée une signature lumineuse distinctive, dérivée du losange emblématique de Renault, et par une nouvelle calandre. Cette dernière composée de multiples petits losanges, apporte une touche d'originalité et s'anime avec des effets de reflets et de couleurs donnant plus de vie au modèle. L'arrière a également été soigneusement travaillé : les feux, inspirés des jeux graphiques chinois du tangram, ajoutent une touche artistique. Enfin, avec une longueur de 4,71 m et une largeur de 1,86 m, le Rafale offre un empattement généreux de 2,74 m, permettant une ligne de pavillon profilée tout en préservant l'espace intérieur et un coffre de 530 dm3.

Du "full hybrid" à l'hybride rechargeable

Lors de son lancement, le Renault Rafale sera proposé avec une motorisation hybride essence E-Tech de 200 chevaux, déjà introduite par l'Austral et l'Espace. Le 3 cylindres turbocompressé de 130 chevaux et les deux moteurs électriques, le tout associé à une boîte automatique multimode promettent de belles performances, une consommation de carburant réduite (4,7 l / 100 km annoncés par le constructeur), des émissions de CO2 limitée à 105 g/km et une autonomie allant jusqu'à 1 100 km grâce à la gestion automatique de la charge. Aussi, une motorisation hybride rechargeable viendra compléter la gamme à l'automne 2024. D'une puissance de 300 chevaux et équipée d'une traction intégrale, grâce à son train arrière multi-bras et au système à quatre roues directrices "4Control Advanced", il promet une maniabilité exceptionnelle à basse vitesse et une agilité accrue à moyenne et haute vitesse ainsi qu'une longue autonomie en mode électrique sans pour autant encore avancer de chiffres.

À la pointe de la technologie

Le Renault Rafale veut aussi offrir un habitacle high-tech et innovant pour le plaisir de tous ses occupants. Faisant déjà la part belle aux matériaux recyclés et naturels (Alcantara éco-responsable, ardoise, liège...), il met en avant le cockpit digital OpenR avec un tout nouveau graphisme dédié. Apparu sur Mégane, rappelons que le système de dernière génération (puisque basé sur Android 12 ici) est étroitement lié à Google et propose les services de Google Maps, Google Assistant et de nombreuses applications via le catalogue Google Play. L'intelligence artificielle est également présente dans l'habitacle et génère des recommandations proactives, basées sur des procédures analysées lors des trajets précédents, pour améliorer le confort et la sécurité à bord. Par exemple, elle peut suggérer d'éteindre la climatisation si une fenêtre est ouverte ou de l'allumer s'il fait trop chaud.

En termes de sécurité, le Renault Rafale est équipé de 32 aides à la conduite. Il dispose d'une nouvelle fonction d'alerte automatique en cas de survitesse détectée via les panneaux de signalisation (ISA, Intelligent Speed Assist) et est accompagné du Safety Score et du Safety Coach pour une conduite plus apaisée. L'Active Driver Assist offre quant à lui une délégation de conduite de niveau 2 sur tout type de route, combinant le régulateur de vitesse adaptatif avec la fonction de centrage dans la voie.

Pour finir, d'autres nouveautés distinctives font leur apparition, comme un accoudoir arrière "high-tech" permettant de brancher et poser Smartphones ou tablettes. Sur la version Esprit Alpine, les sièges sont dotés d'un logo lumineux qui s'illumine sur le rythme des battements d'un cœur humain. Enfin, pour concrétiser "l'effet Waouh", le véhicule s'équipe d'un toit verre opacifiant Solarbay, conçu par Saint-Gobain. Avec ces cristaux liquides, il permet de régler la luminosité à volonté et offre une protection maximale.

En résumé, avec le Rafale, Renault entend offrir une expérience de conduite moderne et connectée, le tout dans un design élégant. Présenté dans le cadre du Salon du Bourget 2023, il ne faut toutefois pas attendre sa commercialisation avant le printemps 2024.