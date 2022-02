Renault Retail Group se réorganise dans la capitale

Animés par de nouvelles priorités et nécessités, les usagers de la route ne laissent d’autre choix au secteur automobile que de trouver des solutions pour les satisfaire et les retenir. Ainsi, en plus des prestations initiales que sont la vente, l’entretien et la réparation de véhicules Renault Retail Group va proposer à ses clients parisiens de nouveaux services, à l’instar de la livraison à domicile pour tout achat d’un véhicule neuf ou d’occasion. Le coût de ce service s’élève à un euro pour une livraison dans un rayon de 50 kilomètres autour du point de vente. De même, pour l’entretien et la réparation de leur véhicule, les clients pourront bénéficier d’une prise en charge et restitution à leur domicile moyennant 9,90 euros en plus de la facture liée aux éventuels frais d’entretien et de réparation, dans un périmètre de 10 kilomètres autour du site Renault Retail Group.

Grâce à ce type de nouveaux services, les clients gagnent du temps - un élément précieux dans une capitale étouffée par la circulation - mais désertent showrooms et ateliers. Les échanges humains sont également impactés. RRG a ainsi décidé de réduire son empreinte immobilière et sa structure de coûts en repensant son implantation dans Paris intramuros. Sur les six sites implantés, quatre d’entre eux (St Jacques, Lefebvre, Championnet, Charonne) maintiendront leurs activités vente et après-vente, tandis que les deux structures situées à Grenelle et Courcelles seront prochainement fermées. Néanmoins, la marque au losange assure qu’aucun licenciement n’est envisagé dans la mesure où les collaborateurs seront positionnés sur d’autres entités du groupe.