Renault révèle les lignes de son futur SUV Austral

Renault vient de publier les premières photos de son futur SUV Austral. Des véhicules recouverts d’un camouflage très voyant, afin de susciter la curiosité des automobilistes. Une campagne de tests qui ressemble aussi à une campagne de communication pour la marque au losange. Renault avait déjà fait de même avec les derniers essais de validation de la Mégane E-Tech. Aujourd’hui, près d’une centaine de véhicules s’apprêtent à parcourir 600 000 kilomètres sur les routes de France, d’Allemagne, d’Espagne et de Roumanie pour valider l’ensemble des paramètres du modèle. Appelés « Confirmation Runs » chez Renault, ces tests se déroulent sur route ouverte et sur circuit. Près de 1 400 000 kilomètres seront d’ailleurs effectués sur circuits, sur un total de 2 millions de kilomètres.

Motorisations électrifiées

Les véhicules d’essais seront donc bien visibles au milieu de la circulation, grâce à leur camouflage noir, blanc et jaune. Une manière de faire le « buzz » pour la marque. La validation des réglages de la plateforme CMF-CD3, des assistances à la conduite et de tous les composants passera donc par cette dernière campagne de tests. Il s’agit aussi de vérifier la fiabilité des nouvelles motorisations de l’Austral. Ces dernières seront toutes électrifiées, à l’image d’un propulseur 1,3 TCe mild-hybrid 12V, d’un bloc 1,2 TCe mild-hybrid 48V et d’une version E-Tech Hybrid de nouvelle génération. Des moteurs dont les émissions devraient débuter à 105 g de CO2/km (E-Tech en cours d’homologation WLTP) et dont la puissance ira jusqu’à 200 chevaux.