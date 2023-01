Renault s’accorde avec MCC Automotive pour le rétrofit électrique des 4L, R5 et Twingo 1

Renault et MCC Automotive lance le rétrofit de la 4L sur le salon Rétromobile. Suivront ceux de la Renault 5 et de la Twingo génération 1.

Chez Renault on croît au rétrofit. Après la signature d’un partenariat avec Tolv pour la conversion de Renault Master, la marque au Losange vient de passer un accord avec MCC Automotive (marque R-Fit) pour convertir à l’électrique des modèles historiques que sont la Renault 4, la Renault 5 et la Twingo de première génération.

Les 3 modèles rétrofités seront exposés sur le stand Renault à Rétromobile. Les visiteurs pourront découvrir l’offre et éventuellement passer commande de leur kit rétrofit électrique 4L sur le stand R-FIT. La commande du kit sera aussi disponible à la vente en ligne dès le 1er février à partir de 11.900 € avec une garantie de 2 ans. Concernant la R5, le processus d’homologation est en cours et dès la rentrée 2023 le kit sera disponible.

Pour rappel : une fois le véhicule rétrofité, le propriétaire dispose de certificats d’homologation et d’immatriculation indiquant le type d’énergie « Electricité » (EL) à la place d’essence (ES).

« Nous sommes particulièrement enthousiastes à l’idée de lancer les kits rétrofit électriques qui permettront à la fois aux passionnés attachés à leur voiture et aux jeunes générations de circuler sur les routes françaises à bord de nos iconiques Renault. Au-delà de la démarche d’économie circulaire portée par ces nouvelles motorisations électriques, les kits rétrofit électriques sont une solution pour allier plaisir de conduite, économies et fiabilité, et ce, sans dénaturer le style ainsi que les lignes originelles indémodables de ces icônes populaires » estime Hugues Portron, directeur de The Originals Renault - la collection.

R-Fit est la marque commerciale de l’entreprise française MCC Automotive basée à Cassis. La société à déjà homologué des kits de conversion pour Citroën 2CV et Renault 4L. Elle travaille à l’homologation des kits pour Renault 5, Twigo 1, Méhari et Fiat 500. Avec 12 installateurs en France, MCC a déjà convertit à l’électrique une cinquantaine de véhicules.

Fiche technique du kit rétrofit électrique proposé pour la Renault 4 :