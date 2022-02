Renault s’apprête à lancer Motrio Carrosserie pour compléter son offre à l’attention des carrossiers indépendants. « Beaucoup de carrossiers frappent à notre porte pour développer une activité mécanique » explique Thierry Wintzenrieth, General Manager développement business Motrio et IAM pour la France. « Nous préparons donc le lancement de Motrio Carrosserie, qui sera une variante de Motrio » annonce Thierry Wintzenrieth. « Nous pouvons le faire car nous avons déjà de nombreux services compatibles avec la carrosserie. Nous devons juste compléter notre offre » souligne-t-il. « De plus, nous avons la chance de compter dans nos rangs la marque de peinture Ixell, qui est déjà très présente dans les ateliers de carrosserie. Ce déploiement se fera donc avec le soutien d’Ixell » précise le General Manager. Ce lancement devrait intervenir dans les semaines à venir et prend place dans la nouvelle stratégie de développement menée par la Business Unit Motrio de Renault.

Une offre bâtie autour de nombreux atouts

Pour constituer Motrio Carrosserie, Renault peut compter sur de nombreux produits et services déjà présents dans son catalogue. Le groupe possède en premier lieu la Business Unit Motrio, qui regroupe aujourd’hui une offre large de pièces de rechange, d’outils, d’équipements et de services en tous genres. Un véritable bras armé pour développer le commerce multimarques au sein de la galaxie Renault. Ainsi, les futurs carrossiers Motrio pourront compter sur une offre en pièces d’origine mais aussi en pièces multimarques issues d’équipementiers grâce à Exadis. Au-delà de cet ensemble, le constructeur compte également dans ses rangs la marque de peinture Ixell, largement présente dans les ateliers, au-delà du seul réseau Renault. Basée sur les produits de grands fabricants de peinture, cette marque déploie tous les produits para-peinture et les services propres à la carrosserie. De plus, rappelons que Renault met en place un nouveau schéma logistique au sein de son réseau, avec le déploiement de plateformes de pièces de rechange par des groupes de distribution. Cet arsenal en matière d’après-vente doit permettre au constructeur de prendre des parts de marché hors de son périmètre historique, dans la perspective d’une réduction des interventions d’entretien courant sur les véhicules électriques. A l’autre bout de l’échelle, les ateliers du futur réseau Motrio Carrosserie devraient trouver tous les outils nécessaires à leur première activité, tout en bénéficiant des atouts de la branche mécanique pour élargir leur champ d’action.