Renault structure sa filiale Ampere dédiée aux véhicules électriques

Renault Goup va organiser un Capital Markets Day au second semestre 2023 afin d'apporter plus de précisions sur Ampere, sa nouvelle division dédiée aux véhicules électriques, dont le pilotage a été confié à Luca de Meo, l'actuel directeur général de l'entreprise tricolore.

« Grâce au travail effectué au sein de Renault Group au cours des deux dernières années, Ampere est sur le point de décoller », s'enthousiasme Luca de Meo, directeur général de Renault Group. Le groupe Renault vient de dévoiler l’organigramme de sa nouvelle division baptisée Ampere (qui s'oppose à Power pour les activités thermiques et hybrides) et de fournir quelques informations supplémentaires. En effet, Luca de Meo avait pris la décision fin 2022 de séparer les activités de l’entreprise en plusieurs filiales. Ampere avait donc été annoncée comme entité unique dédiée aux véhicules 100 % électriques et au software. Cette gamme regroupera notamment la Megane E-Tech électrique, le Scenic E-Tech électrique, la Renault 5 ou encore la Renault 4. Deux autres modèles seront révélés d'ici à 2030.

Améliorer la production des VE

Pour assurer son développement, Ampere compte actuellement une équipe de 10 000 salariés hautement qualifiés, dont un tiers d'ingénieurs. Ceux-ci ont notamment travaillé sur l’amélioration des capacités de production. Ainsi, l’entité française garantit une réduction des coûts de 40 % par voiture pour la prochaine génération de véhicules d'ici à 2027 et au-delà. Une partie des leviers nécessaires sera déjà intégrée dans la production de la Renault 5 (2024) et de la Renault 4 (2025). Mais également une réduction du temps de production abaissée à moins de 10 heures par véhicule.

Des informations distillées sur l'année

« La combinaison de l'agilité d'un "pure player" avec les forces d'un constructeur automobile établi fait d’Ampere un acteur unique, poursuit le dirigeant. Nous passons désormais en mode exécution. Plus nous nous spécialisons, plus cela crée des opportunités évidentes pour Ampere dans la course vers l'électrique et le software. Viser une réduction des coûts de 40 % pour la prochaine génération de véhicules, placer la technologie et l'innovation au cœur de l'organisation d'Ampere, offrir des produits attrayants au meilleur prix : tout cela est en ligne avec la tradition de démocratisation de la technologie et de création de valeur pour nos différentes parties prenantes ». Avec 80 % de ses investissements déjà réalisés, Ampere vise un bénéfice d'exploitation et un free cash-flow à l’équilibre dès 2025, ainsi qu'une marge à deux chiffres en 2030. Le groupe tricolore a confirmé son intention d'apporter davantage d'informations au cours du second semestre 2023.