Renault suit l’exemple Dacia avec son offre Fast Track sur l’Arkana

Renault lance une offre commerciale et marketing baptisée Fast Track sur son SUV coupé Arkana. Un concept né chez Dacia l’année dernière sous le nom Up&Go avec le nouveau Duster. Le principe repose sur une version spécifique du modèle dont le délai de livraison est réduit et garanti au client. Chez Renault, le client reçoit l’assurance de recevoir sa voiture au plus tard 30 jours après la signature du bon de commande. Pour garantir ce délai réduit, la marque définit une version spécifique de l’Arkana, basée sur la motorisation E-Tech hybride 145 et la finition R.S. Line. Cette dernière ajoute plusieurs éléments comme la peinture métallisée, le tableau de bord numérique de 10 pouces, le régulateur de vitesse adaptatif, le levier de vitesse e-shifter, la roue de secours galette et le toit noir (sauf avec la carrosserie noire). Ce modèle n’est disponible qu’en noir métal, gris métal et blanc perle. Cette standardisation facilite la fabrication en usine, ce qui accélère leur assemblage. Ce gain de temps se poursuit dans la logistique, avec un stockage de véhicules plus proche des clients finaux.

Succès chez Dacia

Selon les résultats communiqués par Dacia l’année dernière, l’offre Up&Go aurait séduit 10 000 clients en France, en Allemagne, en Espagne et en Italie au cours des premiers mois de commercialisation du nouveau Duster. Ainsi, cette formule aurait convaincu 25 % des acquéreurs du modèle sur ces marchés. Face à ces résultats, Renault emprunte le même chemin. « Notre nouvelle offre Fast Track a tout pour satisfaire les clients à la recherche d’un nouveau véhicule pour l’été », souligne Zineb Ghout, directrice marketing de Renault France. Au-delà de l’argument des vacances estivales, les livraisons rapides sont particulièrement bienvenues en cette période. Cet argument devrait donc être apprécié par les acquéreurs, pour un tarif à partir de 38 630 euros ou en LOA à partir de 339 euros par mois.