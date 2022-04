Renault Tech devient Qstomize et élargit son horizon

Renault Tech devient Qstomize. La branche de Renault spécialisée dans la transformation des véhicules en bout de chaîne de production change ainsi de nom et de dimension. Intégrée au sein de la direction après-vente de Renault Group depuis janvier 2021, cette unité est présente dans plusieurs usines du groupe en Europe et dans la zone Afrique Moyen-Orient. Une présence qui devrait s’élargir à 7 pays supplémentaires dans le cadre de la transformation engagée avec Qstomize. En effet, Qstomize prendra en charge la transformation et la personnalisation des véhicules de toutes les marques de l’Alliance Renault-Nissan-Mitsubishi, voire même au-delà du groupe, comme le souligne la firme.

Davantage de transformations complexes

Les missions habituelles de Qstomize s’adressent aux particuliers comme aux professionnels. Ce département conçoit par exemple les auto-écoles et prend en charge les séries limitées. Il aménage les véhicules utilitaires grâce aux transformations les plus diverses et gère les particularités souhaitées par certaines flottes d’entreprises. Enfin, Qstomize reste connu pour la conception et l’aménagement des véhicules de transport de personnes à mobilité réduite. Les nouveaux projets passeront par une extension des projets complexes. Ces derniers seront traités dans les usines ou dans les centres logistiques d’importation, grâce à des kits de transformation. De quoi minimiser les délais et les coûts de transport. L’objectif est de pouvoir traiter en interne des transformations qui étaient jusqu’à présent déléguées à des carrossiers industriels. Un Kangoo en version plancher cabine devrait ainsi être proposé, ainsi que des ateliers mobiles. Qstomize devrait ainsi passer de 15 000 transformations par an à 30 000 d’ici 2025.