Renault Trucks a enregistré une croissance de ses ventes de 15 % en 2022

Malgré le fait d’avoir dû composer avec de fortes turbulences dans la chaîne d’approvisionnements, Renault Trucks vient de publier de bons résultats commerciaux au titre de l’exercice 2022. Renault Trucks a facturé 58 967 véhicules, en hausse de 15 % par rapport à 2021. L’Europe reste naturellement son principal marché (52 160 véhicules, + 13 %), même s’il a progressé dans le reste du monde (6 807 véhicules, à + 24 %). Au niveau mondial, le groupe pointe ses bonnes performances en Indonésie, au Chili et sur le continent africain. Il a aussi enregistré une part de marché record en Turquie et en Arabie Saoudite.

Par ailleurs, les gammes hautes et intermédiaires ont représenté 39 318 véhicules (+ 17 %), tandis que le volume des véhicules utilitaires s’établit à 19 649 unités (+ 10 %).

Renault Trucks signe une belle progression sur les véhicules de plus de 16 tonnes en Europe

« En Europe (EU28), sur le segment des véhicules de plus de 16 tonnes, Renault Trucks voit ses immatriculations croître dans 19 pays, avec une part de marché totale de 9,4 %, en progression de 0,6 points. Sur le segment des véhicules de 6 à 16 tonnes, le constructeur concède 0,3 points de part de marché avec un atterrissage à 7 % », précise un porte-parole du groupe.

Toujours en Europe, sur le segment des gammes hautes et intermédiaires, Renault Trucks enregistre des performances en nette progression, notamment la zone Est (Bulgarie, Roumanie, Ukraine et Hongrie), avec + 41 % pour 1 967 camions, ou encore en Allemagne (+ 40 % et 1 024 camions). En France, Renault Trucks conforte sa position de leader avec une part de marché de 29,4 %.

L’électrification prend forme pour Renault Trucks

En 2022, en Europe, Renault Trucks détient 24,2 % des immatriculations du marché des gammes intermédiaires électriques et a facturé 379 Renault Trucks E-Tech D et D Wide. En France, Renault Trucks demeure leader incontesté de la mobilité électrique avec 75 % de parts de marché sur les gammes intermédiaires électriques. En outre, le groupe a facturé 268 véhicules utilitaires électriques Renault Trucks E-Tech Master.

« Une tendance qui se prolongera en 2023, puisque que Renault Trucks a enregistré plus de 1 700 commandes de véhicules électriques en 2022. Le constructeur débutera par ailleurs en fin d’année 2023 la production de camions de haut tonnage électriques, Renault Trucks E-Tech T pour la distribution régionale et Renault Trucks E-Tech C pour la construction urbaine, dans son usine de Bourg-en-Bresse », détaille le porte-parole en confirmant que le groupe entend réaliser 50 % de ses volumes avec des véhicules 100 % électriques à horizon 2030.

Renault Trucks n’a pas donné beaucoup de précisions sur sa guidance 2023, mais des informations complémentaires seront apportées prochainement.