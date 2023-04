Renault Trucks booste la garantie de ses véhicules d'occasion

Renault Trucks propose une extension de garantie de 2 ans ou 240 000 km pour le modèle reconditionné d'occasion Tracteur T480 Step D Sélection de 2019 (qui affiche entre 450 000 et 550 000 km). À destination des professionnels, cette garantie est disponible jusqu'au 30 juin 2023 et couvre l'intégralité de la chaîne cinématique et le post-traitement, avec l'assistance occasion comprise.

De plus, la marque poursuit le déploiement de sa garantie constructeur jusqu'à un million de kilomètres pour les véhicules d'occasion éligibles à l'offre « Construit pour durer ! ». Cette garantie comprend tous les incidents liés au moteur, à la boîte de vitesses, aux ponts et aux systèmes de dépollution. Valable dans tous les points de vente et de service Renault Trucks en Europe, elle est couplée avec l'assistance européenne du constructeur 24/7. Dans le cas pratique où un client acquiert un VO de 880 000 km labellisé Sélection via le réseau UsedTrucks by Renault Trucks, il bénéficie alors d'une garantie d'un an ou 120 000 km supplémentaires.