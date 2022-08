Renault Trucks démarre son activité de réemploi des pièces

Déjà impliqué dans le remanufacturing de camions, Renault Truck souhaite aller plus loin dans l’économie circulaire et annonce la création de son usine de démantèlement de véhicules avec la revalorisation des pièces et des matières premières : Used Parts Factory. Les pièces démontées seront, selon leur état, réemployées.

La mise en place de cette unité a fait l’objet d’une étude menée conjointement avec Indra Automobile Recycling et l’ADEME. Installée à Lyon, au plus proche du centre logistique, cette usine de 3 000 m2 accueillera des camions Renault Trucks d’occasion au kilométrage important, mais dont certaines pièces conservent un fort potentiel de réemploi.

Les composants préalablement identifiés qui feront l’objet d’une réutilisation (moteur, boîte de vitesses, cabine, réservoir, pare-chocs, déflecteurs, etc.) seront prélevées. Une fois les pièces démontées, les autres composants seront recyclés. Les longerons, par exemple, seront découpés puis acheminés jusqu’à la fonderie voisine. Le métal extrait sera utilisé pour fabriquer un nouveau véhicule.

Des pièces garanties, moitié moins chères

Les composants destinés à être réemployés seront ensuite vérifiés, nettoyés et étiquetés à des fins de référencement et de traçabilité. Ces pièces de réemploi rejoindront ensuite le magasin de pièces de rechanges de Renault Trucks situé à proximité, au même titre que les pièces d’origine neuves. Elles bénéficieront d’une garantie et seront en moyenne 50 à 60 % moins chères que les pièces neuves.

En complément, s’agissant de pièces de rechange d’occasion pour ses plus anciennes gammes de véhicules, Renault Trucks poursuit sa collaboration avec Indra Automobile Recycling et proposera à son réseau de concessions une offre de pièces issues de démantèlements opérés par le spécialiste du recyclage.

Avec cette nouvelle offre, Renault Trucks souhaite aussi répondre à la pénurie de composants et de matières premières qui touche l’industrie.