Renault Trucks dévoile le design de ses modèles T et C électriques

Renault Trucks vient de lèver le voile sur les modèles 44 t de sa gamme haute 100 % électrique. Les Renault Trucks E-Tech T et C, qui arborent pour la première fois le nouveau logo de la marque, seront produits en série dans l’usine Renault Trucks de Bourg-en-Bresse dès 2023.

Ces nouveaux modèles dédiés à la distribution régionale et à la construction affichent un design spécifique à leur motorisation électrique, les designers de Renault Trucks ont apporté des modifications à la face avant, « tout en conservant une parfaite harmonie générale » explique la marque.

Ces nouveaux camions 100 % électriques reçoivent tout d’abord la signature graphique propre à leur technologie : enjoliveurs et bande verticale bleus sur les côtés du véhicule et badge Renault Trucks E-Tech à l’avant. Ils sont également dotés d’une nouvelle plaque Emblem en plexiglass bleu.

Pour accroître la sécurité, l’avant des véhicules a été avancé de 115 mm et des radars ont été placés sur les flancs. Le châssis est également équipé d’un marchepied escamotable qui permet de maximiser l’espace dédié aux batteries.

S’agissant de la grille avant, retravaillée, les designers ont puisé leur inspiration dans l’univers de la musique électronique, puisque que son motif s’inspire de celui d’un équaliseur. Pour renforcer cette sensation électromécanique, la face avant des véhicules est entièrement peinte.

Enfin, les Renault Trucks E-Tech T et C arborent le nouveau logo de la marque, aux traits modernisés. Placé sur la grille avant, le losange en aluminium brossé sur fond noir brillant « confère modernité et sophistication » indique le constructeur.