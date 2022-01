Renault Trucks dévoile son T Robust 13L

Cette nouvelle édition spéciale VO est équipée d’un moteur DTI 13, Euro VI step D, reconnu pour sa fiabilité, sa puissance et son couple performant. Ce moteur 13 litres fait preuve d’une robustesse à toute épreuve et est conçu pour dépasser un million de kilomètres.

Le T Robust 13L est conçu sur la base d’un camion d’occasion récent, sélectionné, préparé et transformé par les experts des Used Trucks Center de Renault Trucks. Les opérations les plus délicates, comme la peinture, sont réalisées au sein de la Used Trucks Factory, l’unité de transformation et d’adaptation de véhicules d’occasion du constructeur située au cœur de son site industriel de Bourg-en-Bresse (01).

Enfin, pour une totale sérénité des transporteurs, le Renault Trucks T Robust 13L bénéficie du même niveau d’accompagnement qu’un véhicule neuf. Il est assorti de la garantie constructeur Selection de 3 ans ou un million de kilomètres et du contrat Excellence Predict, qui se compose d’un contrat d’entretien sur les pièces d’usure et d’un service connecté de prévention des immobilisations imprévues.

Rappelons que l’activité véhicule d’occasion s’inscrit dans la démarche globale d’économie circulaire engagée par Renault Trucks. Le constructeur œuvre pour allonger la durée de vie de ses camions, conçus pour durer : des mises à jour sont effectuées, des véhicules sont reconditionnés ou transformés pour répondre aux besoins du marché (Used Trucks Factory). Ce faisant, la marque au losange s’engage dans la lutte contre l’obsolescence.