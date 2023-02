Renault Trucks donne un camion Modèle T au Garac

Renault Trucks vient d’offrir un nouveau Renault Modèle T au Garac. Les clés ont été remises à Laurent Roux, directeur général du Garac, par Yann Vernichon, ancien élève du Garac, désormais brand manager directeur après-vente des trois sites d’Argenteuil, Saint-Ouen-l’Aumône et Gennevilliers en présence de Karine Legrand, RH de Renault Trucks Grand Paris, et de plusieurs responsables de site.

Renault Trucks-Garac : un partenariat dense et durable

Partenaires de longue date, Renault Trucks France et le Garac veulent continuer à développer la formation de jeunes en faveur du réseau de la marque. « Il y a deux ans, les deux partenaires avaient signé une convention dédiée à la formation au CQP TEAVA VUL/VI pour le réseau. Cette convention permet aux jeunes d’utiliser les outils diagnostic ad hoc avec accès aux programmes TechTools et Impact », rappelle un communiqué. Et de poursuivre : « Par ailleurs, 20 jeunes de Bac Pro, CQP, BTS et Ingénieur sont en apprentissage chez Renault Trucks Grand Paris et dans les groupes Chapelier, Dubreu et Lenormant, également présents à cette cérémonie ».

Tout en travaillant sur l’attractivité des métiers de la maintenance des véhicules de transport routier, sans oublier l’accueil de jeunes dans le cadre du programme Erasmus, Renault Trucks aide ainsi à la formation des jeunes aux dernières technologies des véhicules industriels et soigne son image de marque. « Renault Trucks contribue aussi à la formation des enseignants en leur ouvrant ses stages, pour découvrir l’évolution et les changements devant être appréhendés. Il accueille également le staff et les jeunes pour des visites exceptionnelles des sites de Vénissieux et de Blainville », ajoute un communiqué.

Pour le Garac, ces partenariats sont précieux car ils sont le moyen principal pour convaincre les jeunes de faire carrière dans ces métiers méconnus du grand public, mais passionnants et offrant de nombreuses opportunités professionnelles.

Laurent Roux, directeur général du Garac, et Yann Vernichon, manager au sein de Renault Trucks Grand Paris, lors de la remise des clés du camion Modèle T au Garac.