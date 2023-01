Renault Trucks étend l'offre B100 à ses poids lourds d'occasion

Le constructeur d'origine française et la filiale du groupe Avril déploie depuis 2020 une offre commune B100 dédiée aux véhicules neufs, qui permet lorsque son usage est exclusif de prétendre à la vignette Crit'Air 1. Aujourd'hui, le partenariat évolue et intègre les véhicules d'occasion labellisés Sélection, distribués dans le réseau Used Trucks by Renault Trucks. Ainsi, les options B100, exclusives ou flexibles, sont disponibles sur les tracteurs d’occasion dotés de motorisations 13 litres 480 ch Euro VI (step D et E-modèles 2019 et ultérieurs). Pour toutes acquisitions, les clients peuvent souscrire à un contrat d'approvisionnement en Oleo100 et bénéficier de :

Une prise en charge du coût de conversion diesel/Oleo100 du Renault Trucks T Selection 480 ch Euro VI (step D et E).

La mise à disposition de cuves connectées pour le réapprovisionnement en Oleo100 (sous réserve d'une consommation minimale).

Une participation au contrat d'entretien Excellence sur ce T 480 B100. Cette aide permet d'approcher le coût d'un contrat d'entretien diesel (y compris SCR) et assure une pleine exploitation du véhicule avec la maintenance connectée et prédictive Predict.

L'accès à une énergie alternative 100 % française garantissant une réduction de minimum 60 % des émissions de CO2 et jusqu'à 80 % des émissions de particules fines, 100 % renouvelable et biodégradable.