Renault Trucks étoffe sa solution Optifleet

La solution de gestion de flotte de Renault Trucks s’enrichit de deux nouveaux modules, avec toujours le même objectif de permettre aux transporteurs d’augmenter la rentabilité de leurs véhicules en réduisant leurs coûts d’exploitation, ainsi qu’en développant la satisfaction de leurs clients. Avec Health et Safety, l’ambition est de limiter les accidents et les immobilisations du camion. Optifleet est désormais doté de cinq fonctionnalités qui peuvent être activées indépendamment en fonction des besoins des transporteurs. Le nouveau module Health transmet les rapports des témoins lumineux du tableau de bord par des notifications en temps réel sur le portail Optifleet ou par alerte e-mail. Le gestionnaire peut ainsi planifier les opérations de maintenance et anticiper d’éventuelles immobilisations. En outre, Safety permet un suivi des événements liés aux systèmes de sécurité du véhicule, comme le système de freinage d’urgence avancé (AEBS), le correcteur électronique de trajectoire (ESC), et le système d’alerte de franchissement de ligne (LDWS). Avec ce module, les éventuels freinages ou accélération sont également détectés et les données sont transmises en temps réel sur le portail ou envoyées par courriel. L’analyse des modes de conduite effectuée par le gestionnaire permettra de proposer une formation ciblée aux conducteurs afin de réduire les risques d’accident et d’usure de composants des véhicules.

Pour mémoire, les fonctionnalités d’Optifleet sont disponibles sur certaines gammes Renault Trucks (T, C, K, D et D Wide) et sont compatibles avec d’autres marques, et peuvent également être intégrées aux propres logiciels des gestionnaires. Le module Check permet aux transporteurs de suivre et optimiser la consommation d’énergie des véhicules, ainsi que le niveau de charge des batteries des véhicules électriques. Map géolocalise les camions en temps réel afin d’optimiser les tournées. Et Drive permet de suivre les temps d’activité et de repos des conducteurs.