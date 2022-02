Renault Trucks facilite le raccordement au réseau électrique public avec Enedis

Renault Trucks s'associe avec le gestionnaire du réseau français de distribution d’électricité pour faciliter la mise en relation de ses clients avec Enedis. L'objectif est ainsi d'accélérer la mise en place des infrastructures nécessaires au chargement de leurs camions électriques. Christophe Martin, directeur général de Renault Trucks France, indique « Notre objectif, en tant que leader du camion électrique en France, est de faciliter la transition énergétique de nos clients en leur proposant une offre clés en main, qui couvre l’ensemble de l’écosystème du véhicule électrique. Le partenariat que nous venons de nouer avec Enedis en est l’illustration. »

Les clients du constructeurs bénéficient alors d'une étude préliminaire afin d'apprécier la faisabilité de leur projet de raccordement au réseau électrique public. Dans les 15 jours, le premier niveau d'analyse détermine si le raccordement est possible, si une analyse complémentaire doit être faite ou encore si une adaptation du réseau doit être effectuée. En fonction du résultat de cette étude, le client peut ensuite décider de réaliser le projet et formuler sa demande auprès d'Enedis. De son côté, Renault Trucks peut suivre l'avancement des projets de raccordement de ses clients, qui comprennent, en plus de l'étude de faisabilité et du dépôt de dossier, le démarrage des travaux et la mise en services des infrastructures.